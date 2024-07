La mamá de Loan apuntó contra Laudelina y criticó al gobernador de Corrientes: "Ni un abrazo nos dió"

Mientras que por un lado se dieron a conocer detalles de la denuncia de la presunta aparición de Loan en otra provincia, María Noguera -la mamá del nene de 5 años desaparecido-, criticó al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y advirtió: "Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó". A 40 días de la desaparición del pequeño, la mujer afirmó que "ya no cree en nadie" y acusó a Laudelina Peña, la tía de la víctima. "Creo que todo fue por el lado de ella", dijo.

María Noguera

Noguera dialogó con Radio Splendid y contó que se enteró por los medios de la búsqueda de Loan en Chubut y Santa Cruz, ya que no le informan nada por el secreto de sumario. "No suelo ir a la casa de la abuela Catalina, solo va José y justo ese día fue con Loan, que hace rato quería ir al campo y estaba muy contento. Pero por sorpresa, nadie sabía nada, José no estaba enterado de que estaba para ver esa gente, para comer, para compartir un almuerzo", explicó.

Al ser consultada sobre si desconfía de alguien, la mamá de Loan no lo dudó y aclaró que en este momento "no hay que confiar más en nadie". "Así que no sé. Catalina es inocente porque tiene 87 años, ella solos los invitó para el almuerzo, creo que todo fue por el lado de Laudelina", advirtió y ante la pregunta acerca de la polémica actuación del gobernador Valdés, Noguera, visiblemente furiosa, expresó: "Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó".

Con respecto a las protestas por la aparición de su hijo, la mujer agradeció el apoyo que reciben todos los días: "Estoy muy agradecida a la gente que me apoya en la marcha. Cuando puedo y estoy bien trato de asistir". Este martes, tras una denuncia, se realizan operativos de búsqueda en Santa Cruz y Chubut en las rutas que unen la ciudad de Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia. Según trascendió, un efectivo escuchó a un nene que gritó "soy Loan" y decidió radicar la denuncia.

Frente a este escenario, la Justicia Federal autorizó que la Policía registre todos los vehículos que circulen por dichas rutas, así como también hacer bajar a los ocupantes para requisar los autos. Se trató de un integrante del Ejército quien sostuvo que vio a un niño con similares características a la del nene junto con un hombre y la Justicia Federal lo citó a declarar. De esta manera, se están llevando adelanto grandes operativos en las rutas 3, 26 y 28 que unen Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia.

Laudelina Peña es la principal apuntada por la familia de Loan

Frente a la sorpresa que generó esta nueva arista en la causa, hay más detalles de la denuncia que realizó el integrante del Ejército. El alerta de búsqueda fue efectuada pasadas las 21.30 de este lunes cuando manifestó haber visto a Loan. Según explicó en su denuncia, el menor iba acompañado por un adulto por un comercio cerca de la terminal de micros de Comodoro Rivadavia. El integrante del Ejército dijo que estaba en la noche del lunes con su hijo afuera de un supermercado a la espera de que su esposa compre comida, cuando el presunto nene señalado como "Loan" se puso a jugar con el pequeño.

Con velas, pancartas e imágenes de santos, la comunidad correntina realizó este lunes una importante marcha

Lo que le llamó la atención, de acuerdo a la denuncia, fueron "las señas particulares del chiquito, muy similares a la foto del Alerta Sofía". Al mismo tiempo, manifestó que cuando su hijo dejó de jugar con el niño, este se despidió, agarró la mano del adulto y dijo "yo soy Loan". De esta manera, se organizó un amplio operativo donde la Policía registra todos los vehículos que circulan por dichas rutas, así como también hacen bajar a los ocupantes para requisar los autos. Desde el medio ADNSUR informaron que las autoridades también revisan las cámaras de seguridad de los comercios aledaños para obtener información relevante.