La reacción del padre de Agostina Vega ante la pregunta "¿por qué cree que mataron a su hija?"

El caso de Agostina Vega conmovió a todo el país y volvió a poner el foco sobre la problemática social y estructural de la violencia de género que atraviesan miles de mujeres. En este contexto, habló Gabriel Vega, el padre de la adolescente asesinada.

Durante una conferencia de prensa, el hombre se refirió a su relación con la joven, al vínculo con la madre de la víctima y a los acontecimientos que rodean la causa.

Gabriel Vega, el padre de Agostina Vega

Acompañado por su abogada, Vega brindó un duro testimonio y reclamó que Claudio Barrelier y todos los involucrados en el femicidio de su hija reciban una condena ejemplar.

"Estuvo en manos de este hijo de mil p... y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar hasta que no termine uno. Tienen que estar todos presos", expresó el padre de la víctima.

El papá de Agostina Vega pidió Justicia y que los culpables paguen por lo que hicieron

Uno de los momentos más conmovedores de la conferencia se produjo cuando Gabriel recordó a su hija y no pudo contener la emoción: "Agostina era una nena feliz, una nena que siempre te regalaba una sonrisa. Era muy confiada; le decíamos que no confiara tanto en la gente", relató entre lágrimas.

Sin embargo, la situación se tensó cuando un periodista le consultó: " ¿Por qué cree que mataron a su hija? ". Aunque su abogada intentó intervenir, Vega decidió responder visiblemente indignado. "¿En serio me estás preguntando eso?", soltó. Luego agregó: "Ahí te das cuenta del grado de morbosidad que estás teniendo. ¿Sabés por qué? Porque yo no puedo estar en la cabeza de un psicópata".

"La mató porque es un psicópata", intervino entonces la letrada, quien remarcó que una persona racional jamás podrá comprender el accionar de alguien con esas características.

Ante la insistencia del periodista, que intentó justificar su pregunta señalando que en algún momento se había especulado con posibles ajustes de cuentas, Gabriel Vega bajó la mirada con evidente indignación y decidió no continuar respondiendo sobre ese tema.