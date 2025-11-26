La trama oculta detrás del caso Nicole Verón: persecución, desigualdad y silencios incómodos en la Policía de la Ciudad

La historia de Nicole Verón, la oficial de 25 años suspendida por grabar videos eróticos usando el uniforme de la Policía de la Ciudad, dejó de ser un expediente disciplinario para convertirse en una radiografía brutal de la precariedad interna, la doble vara y los abusos silenciosos dentro de la fuerza porteña. Lo que comenzó como una sanción por "uso indebido del uniforme" terminó exponiendo denuncias de coimas, acoso, hostigamiento laboral, sueldos miserables, problemas de salud no atendidos y una investigación federal por trata que, según la joven, no tiene sustento.

Nicole Gabriela V

Todo estalló cuando Verón publicó un descargo en su cuenta de Instagram, donde aseguró: "Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno". Pero la denuncia no quedó ahí. La agente apuntó directamente a sectores internos de la fuerza: "Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado".

Al final de su postero, Nicole se pregunta: "Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿porque soy mujer? ¿porque no tengo jerarquía de jefe? ¿porque dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?". La Policía de la Ciudad sostiene su sanción en la Ley 5688, que penaliza el uso del uniforme en contextos indebidos. Pero evitar mirar el trasfondo del caso se volvió imposible: Nicole relató que estaba atravesando una situación económica límite, con licencia médica, con un sueldo recortado y bajo tratamiento neurológico. "Lo hice por necesidad", afirmó en entrevistas con Telefe Noticias y Telenoche.

Allí, contó que se enteró "por un sumario que me estaban investigando por mi contenido... Sabía que podía tener una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto". La comparación de sus ingresos expuso de manera descarnada las diferencias: "Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil". Madre de una hija, denunció haber sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de su ex pareja, lo que derivó en una licencia psicológica prolongada que redujo su salario al mínimo. Aún así, sostiene que no es un caso aislado: "No soy la única que tiene un segundo trabajo; hay compañeras y compañeros en lo mismo".

El posteo de la oficial

Mientras Verón insiste en que trabaja sola y que "no hay un proxeneta, no hay una red de trata detrás", la Justicia de Tres de Febrero avanza en otra dirección: el abogado Rodrigo Tripolone denunció la posible existencia de una "estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual protagonizado por múltiples mujeres, una de ellas vistiendo uniforme de la Policía de la Ciudad". El escrito judicial habla de producción organizada, múltiples mujeres sin verificación de edad, uniformes utilizados como "herramienta de captación", cuentas coordinadas y un rol de "captadora" atribuido a Nicole. P

Piden allanamientos, pericias informáticas, intervención telefónica y la participación de PROTEX. La causa, aún abierta, se transformó en una amenaza real de imputaciones gravísimas. La fuerza porteña avanza sobre Nicole con una velocidad que contrasta con los casos que ella misma señala. En su descargo reiteró: "Oficiales de la División K9 utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaba coimas... y se encuentran trabajando tranquilos".