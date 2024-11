Leonardo Cositorto, acusado de liderar una estafa piramidal, se victimizó: "Me suben al ring atado de manos"

Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe, una de las estafas piramidales más grandes de la historia argentina está tras las rejas acusado por ser el fundador de una empresa que terminó debiéndole millones de pesos a miles de ciudadanos argentinos.

Este es el tercer año de Cositorto tras las rejas y en la jornada del 25 de noviembre, inició el juicio oral en su contra frente al Tribunal de Goya. Allí declaró durante cuatro horas y se espera que después de las 18 horas siga con el proceso de defensa ante la justicia.

Leonardo Cositorto, ex CEO de Generación Zoe

Al momento, Cositorto está acusado por la presunta estafa piramidal y, por la trascendencia mediática que tuvo el hecho, el imputado declaró con la presencia de varios medios de comunicación que registraron el proceso.

Sin embargo, el creador de Generación Zoe desmintió estar implicado en el hecho que se le acusa y, en contrapartida, asegura que es inocente. Además asegura que el proceso legal es totalmente injusto: "Quisiera manifestar mi decepción y desacuerdo con la justicia y aquí en un juicio que considero nulo e ilegal", empezó la declaración.

Leonardo Cositorto en el juzgado de Goya

Con esta afirmación, Cositorto denunció que la causa está en la Corte Suprema de Justicia y todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial. Y, en esa línea explicó que es " totalmente inocente " y que "nunca jamás" en su vida regentó "una asociación ilícita"

En cuanto a los damnificados, Cositorto fue intempestivo: "No hice ningún tipo de estafa. A Goya solo vine solamente a dar un curso de coaching ontológico", relató y siguió contacto que "todas las empresas se construyeron en forma legal".

Cositorto jura y perjura su inocencia

Cositorto asegura que Generación Zoe fue llevada adelante "bajo supervisión jurídica y contable" y los cargos que se le aplican no tienen que ver con actividades ilícitas sino más bien con que " se infiltraron personas dentro de nuestra organización".

El dudoso empresario niega que la empresa de coaching que manejaba era ilegal y contundente manifestó: "Teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading era una pantalla y hasta yo hacía trading", expresó.

Cositorto no tuvo mejor idea que victimizarse, lavarse las manos y echar responsabilidades a todos: "Me difamaron, también la comunidad evangélica me condenó siendo yo un pastor, fuimos difamados por las iglesias, por el sistema financiero, político y económico", explicó y siguió: "No me dejan traer pruebas, me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas ".

No conforme con eso, explicó que iniciará acciones legales. Y, sobre el dinero que debe a las personas implicadas en Generación Zoe, ni rastros: "No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar ", explicó.

Leonardo Cositorto, líder de Genaración Zoe, cuando fue detenido por la Interpol.

120 millones de dólares es la cifra que Leonardo Cositorto debe a sus contribuyentes según la fiscal que lleva el caso Juliana Companys; la funcionaria cordobesa estuvo a cargo del allanamiento de las oficinas de Villa María, Córdoba. Sin embargo, el creador de Generación Zoe todavía tiene causas en Rosario, Salta y Corrientes.