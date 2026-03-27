Lucas Pertossi no deja en paz a Fernando Báez Sosa y rompe el silencio: "Nunca lo toqué, me dedicaba a grabar"

A más de uno, al escuchar el nombre de Fernando Báez Sosa, todavía se le eriza la piel aunque ya hayan pasado seis años de su asesinato a manos de un grupo de rugbiers. Sin embargo, el paso del tiempo también es clave para quienes permanecen cumpliendo condena y, en ese contexto, Lucas Pertossi rompió el silencio.

Cabe recordar que el joven, hoy de 27 años (21 al momento de su detención), no aceptó participar en la serie 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, producción en la que se reconstruyó lo ocurrido aquella noche y donde, por primera vez, se escucharon algunas de las voces de los acusados.

Lucas Pertossi rompió el silencio sobre lo que pasó la noche en la que terminaron con la vida de Fernando Báez Sosa

Sin embargo, ahora Pertossi decidió hablar en una entrevista con Mauro Szeta, que se emitirá completa el próximo domingo 29 a las 22. " Yo nunca lo toqué ", es su principal declaración.

En un adelanto de la nota, el detenido se desligó del resto de los imputados y aseguró: "Me sentí muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque, pero no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación".

En declaraciones televisivas desde la cárcel, dio su versión sobre su rol durante la noche del crimen de Báez Sosa y fue contundente: "Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia".

Durante el diálogo, Pertossi admitió la tendencia del grupo a involucrarse en peleas. Sin embargo, hizo una salvedad: "Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa de lo que también me arrepiento, me dedicaba a grabar ", afirmó.

Según Lucas Pertossi, está preso porque sus compañeros no lo defendieron

En ese sentido, remarcó que su situación no fue diferenciada: "Nadie salió a defenderme, a decir 'Lucas no hizo eso, él lo grabó nomás, no hay pruebas en contra'", planteó. También recordó el momento en que la Policía los detuvo en Villa Gesell y les preguntaron si conocían los motivos: "Cuando dijo 'ustedes mataron a un pibe', se me cayó el mundo entero", expresó.

Cabe señalar que, hace un mes, el abogado de Pertossi presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido para declarar la nulidad de la sentencia, al considerar que durante el proceso judicial no se garantizó el derecho a la defensa de su representado.

Fernando Báez Sosa

En un escrito, el defensor Ignacio Nolfi señaló que existió una "indefensión manifiesta" con su anterior abogado, Hugo Tomei, al compartir representación con otros acusados que recibieron prisión perpetua. Para el letrado, esa situación impidió una estrategia diferenciada que reflejara que el rol atribuido a Lucas Pertossi en el ataque habría sido distinto al de quienes propinaron los golpes fatales.