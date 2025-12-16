Muerte en la Quinta de Olivos: un soldado de 21 años fue hallado sin vida en un puesto de seguridad

La madrugada en la Quinta Residencial de Olivos quedó marcada por un episodio trágico y conmocionante. Un efectivo del Ejército Argentino que cumplía funciones de seguridad fue hallado sin vida en uno de los puestos internos del predio presidencial, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y dio inicio a una investigación judicial que aún mantiene abiertas todas las hipótesis.

La víctima fue identificada oficialmente como Rodrigo Gómez, de 21 años. Según informaron fuentes oficiales, "en horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio". De acuerdo al comunicado difundido por la Casa Rosada, el joven soldado "fue hallado sin vida en uno de los puestos internos", y los servicios médicos que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, tomó control de la situación. Por su disposición, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales "a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho". La magistrada se hizo presente en la Quinta de Olivos para supervisar las primeras actuaciones. Desde el Ejecutivo, altas fuentes confirmaron que el efectivo se quitó la vida.

En esa línea, trascendió que Rodrigo Gómez se encontraba apostado en uno de los puestos del perímetro cuando ocurrió el episodio. Según los primeros informes internos, el soldado habría fallecido tras efectuarse "un disparo en la cabeza con su arma larga reglamentaria", aunque la Justicia evita por el momento dar conclusiones definitivas. La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal Argentina bajo las directivas del juzgado.

En paralelo, se dispuso el desplazamiento inmediato de un oficial jefe del Departamento de Seguridad Presidencial hacia el lugar, con el objetivo de coordinar las actuaciones iniciales y recabar mayor información. La zona fue aislada de manera preventiva para permitir el trabajo de los peritos. "El caso se encuentra en investigación y cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", aclararon desde el Gobierno, en un intento por poner un marco de cautela frente a la gravedad del hecho. Mientras avanzan las pericias y se reconstruyen las últimas horas del joven soldado, la muerte de Rodrigo Gómez sacude al Ejército y al corazón mismo del poder político. En el silencio del predio presidencial, una vida se apagó y dejó abiertas preguntas que ahora intentará responder la Justicia.