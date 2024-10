"Mi papá nos pega con un cinto en las piernas": Borja tomará acciones legales contra el colegio

El mundo River se paralizó durante la tarde del martes, luego de que se diera a conocer que Miguel Ángel Borja fue denunciado por la directora del colegio en el que asisten sus dos hijos, de 7 y 10 años, debido a un presunto maltrato físico por parte del delantero colombiano hacia ellos. "Fue muy raro. A ver, yo celebro que por fin algo funcionó bien en este país, después del hecho de Lucio Dupuy, que una directora de un colegio, al escuchar a un nene que dice ´me pegan cintazos en las piernas´, haga lo que tiene que hacer, que es lisa y llanamente hacer la denuncia, es para celebrar", relató Pampa Mónaco al aire en Argenzuela.

Borja tomará acciones legales para con el colegio de sus hijos

El periodista especializado en policiales detalló que "lo que no hicieron con Lucio Dupuy en la escuela y en el hospital de La Pampa, terminó con la muerte del nene, con el asesinato". "El martes, 7 y media de la mañana, entran los nenes al colegio, hay una cuestión puntual del chiquito de 7 años de Borja, que evidentemente hizo algo en el aula que le valió la reprimenda de la maestra y ante ese temor, por obviamente haber hecho algo que molestó a la maestra, se puso muy mal, compungido, y largó esa frase que es mortal. Es ´no le digan a mi papá´, y ahí se puso muy pero muy compungido y dice ´porque nos pegan con cinturones en las piernas´", describió.

El panelista del ciclo radial que conduce Jorge Rial detalló que a partir del relato del menor, la maestra hizo lo que correspondía, le avisó a la directora de la institución educativa privada de la zona de Canning y ella llamó a las autoridades para radicar una denuncia contra el futbolista. "¿Se actuó bien?. Bueno, ahí es donde yo pongo la duda, porque sin una evaluación interdisciplinaria, sin una cámara Gesell, no estamos hablando de ´mi papá me sacó la mensualidad o me mandó a pensar porque me porté mal´. El nene dijo, literal, ´mi papá nos pega con un cinto en las piernas´. ¿Por qué tomaron la decisión de devolvérselo a Borja y a su esposa?", se preguntó.

Según detalló, las autoridades decidieron que los nenes regresen con su familia porque no constataron lesiones, aunque aclaró: "Pero la denuncia es clara y la directora dice, los nenes dicen que en la casa le pegan. Y cuando la directora le pregunta, ´¿pero esto pasa siempre?´, la respuesta del nene fue ´No, no pasa siempre, cuando nos portamos mal´. Por ende, no podés vos así livianamente decir, acá no pasó nada porque los nenes no tenían marcas. Porque te están diciendo que no pasa todos los días. No es que el nene iba como Lucio Dupuy, un día con el brazo quebrado, el otro día con el ojo morado y le decían, no, se cayó del árbol o se cayó la bicicleta", manifestó.

El delantero de River Miguel Borja comenzará acciones legales contra el Instituto Grilli de Canning

De esta manera, Mónaco remarcó que sin una evaluación interdisciplinaria o una cámara Gesell, la justicia dijo "acá no pasó nada". "Ahora, la fuente que a mí me pasa la información, que es una fuente muy importante, me manda la parte de donde la información oficial dice, tenido una reunión con los padres, el servicio de niñez y demás, no hay violencia de por medio, se le dan los nenes a la familia. Le pongo ´raro´ y me dice, ´no sabés la cantidad de abogados que llamaron, literal, para frenar esto´, no es para interiorizarse, para ver qué pasaba, no, para frenar esto", advirtió el periodista sobre la inmediata reacción de Borja y las autoridades de River.

Si bien a partir de una denuncia similar, a cualquier hijo de vecino se le haría un seguimiento con psicólogos de por medio preguntando, charlando e indagando, al estilo cámara Gesell, preguntándole al menor qué ocurre en su casa, aparentemente esto no ocurre ni le ocurrirá al atacante colombiano. "Acá no pasó, acá la información oficial dice que, reunidos los padres con el servicio de niñez, no constatan lesiones, se le restituyen los nenes a la familia", expresó Mónaco y agregó: "Sacarle la tenencia a un papá o una mamá es el último eslabón de una cadena que es larga, que lleva monitoreos, charlas, psicólogos y demás", algo que en este momento no ocurre.

El personal médico no encontró señales de daño físico en los hijos del futbolista.

A partir de todo esto, se dio a conocer que Borja le iniciará acciones legales contra el Instituto Grilli de Canning por la denuncia por supuestos maltratos de él y su pareja hacia sus hijos de 7 y 10 años que se labró en la Comisaría de Ezeiza "La Unión". Según fuentes cercanas al jugador, el personal médico no encontró señales de daño físico en los hijos del futbolista. En la misma línea, las entrevistas realizadas por el Servicio de Niñez concluyeron que "los niños no sufren violencia". Esta conclusión trajo alivio a la familia, al confirmar que no existían signos de maltrato. "Es una locura y vuelvo a lo mismo. Con Lucio Dupuy insistimos en que el colegio y los médicos no hicieron nada y acá Borja qué, porque se manchó su honor va a denunciar al colegio o a la directora si el colegio actúa como dice en definitiva la ley", concluyó el periodista.