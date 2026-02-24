Llevaba a siete personas en el auto, se metió en el Metrobús y fue aplastado por un colectivo: fuego y tres heridos de gravedad

Las dramáticas imágenes de las siete personas que huyeron del Renault 9 que estalló en llamas tras ser impactado por un colectivo en la localidad matancera de Isidro Casanova corrieron más rápido que las ambulancias que trasladaron a los tres heridos de gravedad para ser atendidos. La unidad de transporte de pasajeros no pudo evitar la colisión con el automóvil que se había incorporado al carril del metrobús de forma intempestiva, por lo que su conductor, que tenía antecedentes por robo y encubrimiento, quedó procesado por los delitos de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentario.

El colectivo que iba rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), interno 335 de la Línea 218 de la empresa Almafuerte, no pudo evitar el impacto ya que el Renault no le dio tiempo a maniobrar, cuando se metió en su camino sobre la Ruta 3, también conocida como avenida Juan Manuel de Rosas, altura Andalgalá. Tras el impacto, el auto fue arrastrado por el omnibús de forma constante hasta que chocó con un semáforo. Enseguida las llamas comenzaron a propagarse, mientras que los pasajeros huyeron hacia ambos lados de la avenida.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, al principio salió un pasajero que corrió mucho por temor a una explosión y luego otro más, que volvió e intentó sacar a un tercer compañero. Los cuatro pasajeros restantes se fueron hacia el otro lado de la avenida. Tras percibir la maniobra, la fiscal de la UFI N° 9 de La Matanza Andrea Palín ordenó la detención del conductor del vehículo, quien en la causa por lesiones culposas agravadas por manejo imprudente quedó identificado por sus iniciales A.R.

Según Palín, el procesado "infringió con su accionar el deber de cuidado propio de la actividad desarrollada, elevando el riesgo socialmente tolerado por sobre el permitido". Además, le hicieron un test de sangre para comprobar si había consumido alcohol o algún estupefaciente en las horas previas a la imprudencia cometida.

El conductor del Renault 9 tenía antecedentes por robo y encubrimiento

De acuerdo a lo que informó el sitio Primer Plano Online, tres de los ocupantes del vehículo quedaron internados y luchan por su vida, luego del grave accidente. Se trata de dos mujeres y un varón, cuyas iniciales de acuerdo a la causa son: J.M., S.P. y L.R. Ninguno es el conductor, que tenía antecedentes por robo y encubrimiento.