Nicole Verón, la policía hot, envuelta en otro escándalo: drogas, armas, una adolescente y muerte tras un choque

La autopista Riccheri fue escenario de un episodio que parece salido de una película de acción, pero que terminó en tragedia. Nicole Gabriela Verón, conocida como "la policía hot" por los polémicos videos eróticos que la llevaron a ser exonerada de la fuerza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar un confuso accidente que dejó un muerto y destapó una serie de irregularidades que rozan el límite de lo insólito.

El choque múltiple ocurrió este miércoles cerca de las 17 horas, en el kilómetro 23,6 con dirección a Ezeiza. Una camioneta Ford EcoSport, un BMW Serie 4 y un Toyota Etios se vieron involucrados en una colisión que culminó con la muerte de Hugo Javier López (48), conductor de la EcoSport, quien salió despedido de su vehículo tras impactar contra un árbol.

Nicole Verón, la policía hot, envuelta en otro escándalo

Cuando los oficiales llegaron al lugar, comenzaron a identificar a los ocupantes de los vehículos. En el BMW viajaban tres mujeres: Nicole Verón, una joven de 21 años que iba al volante y una adolescente de apenas 17 años. Lo que parecía ser un simple accidente de tránsito se transformó rápidamente en una bomba mediática cuando los efectivos descubrieron una pistola Bersa calibre 9 milímetros oculta detrás del asiento del patrullero en el que se había subido Verón. La ex policía no tenía autorización para portar armas, por lo que fue notificada por tenencia ilegal.

Nicole Verón, la policía hot, envuelta en otro escándalo

Pero eso no fue todo porque al revisar el BMW, los agentes encontraron marihuana y elementos para su fraccionamiento. La presencia de la droga abrió otra investigación: ¿era para consumo personal o para narcomenudeo? La pregunta deberá resolverla el fiscal Carlos Hassan, quien también investiga las circunstancias del accidente que acabó con la vida de López. La presencia de una menor en el vehículo también puso el foco en el confuso episodio y la "policía hot" deberá brindar las respuestas correspondientes. aún más las alarmas.

Nicole Verón no es ajena al escándalo. La joven de 25 años saltó a la fama el año pasado cuando sus videos eróticos con el uniforme policial se viralizaron, desencadenando su despido tras tres años y medio en la fuerza. Desde entonces, causa furor con su cuenta en OnlyFans, donde publica contenido explícito para sus seguidores.

Nicole Verón, la policía hot, envuelta en otro escándalo

Ahora, su nombre vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez por razones mucho más graves. ¿Será este el capítulo final en la controversial historia de la "policía hot"?