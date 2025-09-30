Ozorio, uno de los soldaditos de Pequeño J, fue víctima de la criptoestafa $Libra: "Apenas Milei subió eso, renunció a un trabajo"

Una familiar de Matías Ozorio que no quiso reportar su identidad por razones de seguridad habló con los medios de comunicación después de que se realizará un allanamiento en la casa de la abuela de quien sería uno de los soldaditos de Pequeño J, el principal acusado del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

En una improvisada conferencia de prensa, la mujer explicó que no tiene relación con Matías: "Yo literal no lo veo hace como cinco o seis meses porque ya no vive acá porque está todo mal acá. Porque él tenía una vida que no correspondía por la droga que él consumía y a la familia no le gustaba".

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

Cuando le preguntaron sobre la posible vinculación al triple femicidio, la familiar de Osorio respondió: "Es muy fuerte porque no creo que sea capaz de tanto. Acá hay alguien mucho más poderoso atrás, mucho más fuerte y siempre buscan al más boludo", dijo con el tono de voz entrecortado por el miedo de estar declarando.

Sobre si tenía problemas económicos, la familiar contestó contundente que "sí" y amplió: "No sé si hablar de esto pero sé que estaba metido mucho con las criptomonedas, él tenía mucha plata". Además reconoció que perdió mucho dinero tras la criptoestafa que promocionó el presidente Javier Milei por redes sociales, el pasado 14 de febrero de 2025.

En la misma línea, contó: "Él es muy libertario, libertario 100%, defiende a Milei en un 100% y él apenas Milei subió eso, empezó. Renunció a un trabajo que tenía en el hospital Italiano donde cobraba muy bien, que fue uno de los beneficiados de esta pandemia cuando pasó que fue ser contratado por el hospital Italiano", dijo de manera contundente.

Además, dio más detalles sobre cómo habría maniobrado con las autoridades del hospital: "Él hizo que lo echen para poder cobrar una indemnización y todo eso lo invirtió", dijo la familiar de Ozorio.

Pequeño J

💣Bombita. Según la investigación policial, Ozorio figura como deudor irrecuperable del Banco Central, tiene domicilio en la villa 21-24 y podría ser autor material de los crímenes de las chicas de Florencio Varela.

Sobre la relación de Matías con el narcotráfico, explicó: "No creo que sea un narcotraficante pero sí llegó a hacer narcomenudeo por lo que debía", dijo y contundente opinó: " Matías Ozorio es un perejil ".

Triple femicidio en Florencio Varela

Y, para poner blanco sobre negro, también contó: "Estaba metido en las criptomonedas, pensó que iba a ser millonario, pidió hasta préstamos". Esta familiar de Ozorio clamó por la seguridad del chico y confesó: "Matías corre peligro de vida".

Sobre la situación que viven sus allegados, contó: "La familia tiene muchísimo miedo y les aconsejé que le pongan un custodio policial porque no sabemos qué puede llegar a pasar". Y, sobre la mamá de Matías Ozorio -que podría tener conexiones con Pequeño J- aclaró al borde del llanto: "Su mamá es una señora que la lucha, es una mujeraza y me duele un montón que le pase esto".