La sombra de "Pequeño J": pistas anónimas, allanamientos y la cacería del prófugo narco acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

La investigación por el espeluznante triple crimen narco de Florencio Varela sumó en las últimas horas nuevos capítulos cargados de tensión y misterio. Una nota manuscrita, depositada de manera anónima en la guardia de una comisaría porteña, abrió un giro inesperado en la búsqueda de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el joven capo narco de apenas 20 años acusado de ordenar la tortura y ejecución de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El papel, hallado dentro de un sobre por personal de la Comisaría Vecinal 4D, hacía referencia al paradero del prófugo y mencionaba directamente las muertes de las tres jóvenes. El fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI N°12, dispuso el inmediato secuestro de la nota, el análisis de las cámaras de seguridad de la dependencia y su remisión a sede judicial. ¿Quién se animó a dejar semejante mensaje en una comisaría? ¿Un arrepentido? ¿Un informante dentro de la banda? Nadie lo sabe aún.

Mientras tanto, en la localidad de Quilmes apareció otro rastro clave: el Volkswagen Fox blanco utilizado como vehículo de apoyo la noche del brutal crimen. El auto, que habría trasladado parte de la logística del horror, estaba abandonado en una calle del conurbano. Las pericias buscan huellas, rastros biológicos o cualquier señal que vincule a los detenidos y a los prófugos con la masacre.

Los operativos policiales no se detienen. Entre el domingo y el lunes, brigadas de la Policía Federal y la Bonaerense irrumpieron en villas del sur porteño y del conurbano: la 1-11-14, Zavaleta y Merlo. Allí buscaban a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", quien también tiene pedido de captura internacional. Una billetera virtual vinculada a su nombre se activó en la zona oeste, pero el dato resultó ser un señuelo.

El cerco se estrecha, aunque la figura de "Pequeño J" se escurre como un fantasma. Según la triangulación de antenas, estuvo reunido con Ozorio antes y después del 20 de septiembre, la madrugada en que Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas. En un domicilio de Isidro Casanova, la policía encontró un conjunto deportivo con manchas compatibles con sangre, una prueba que podría incriminarlo de manera directa si los análisis forenses logran extraer ADN. La lista de detenidos ya asciende a siete.

Entre ellos están Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Parra, Iara Ibarra y Miguel Villanueva, quienes fueron enviados al penal de Melchor Romero. A ellos se suman Víctor Sotacuro -señalado como chofer del Fox-, su sobrina Florencia Ibáñez, capturada mientras daba una entrevista televisiva, y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde enterraron los cuerpos. Pero la Justicia todavía persigue a los jefes: "Pequeño J" y Ozorio, los hombres señalados como cerebros de la masacre.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados en Villa Vatteone, Florencio Varela, luego de cinco días de búsqueda desesperada. Estaban descuartizadas, torturadas y enterradas, en una escena que los investigadores describen como "una muestra brutal de poder mafioso". La cacería contra "Pequeño J" se convirtió en una carrera contrarreloj: cada día que pasa sin capturarlo alimenta la sensación de impunidad y la sombra de que la red criminal sigue operando desde las sombras.