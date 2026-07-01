Terror en un kiosco de Merlo: el dueño les pidió que se fueran a discutir a otra parte y le destrozaron el comercio

La madrugada del domingo se convirtió en una verdadera pesadilla para un comerciante de Merlo, cuando un grupo de personas descargó toda su violencia contra el frente de su kiosco luego de que les pidiera que dejaran de pelear en la puerta del local. El dramático episodio ocurrió pocos minutos después de las 7 de la mañana en un comercio ubicado sobre la avenida Gómez Fretes al 4400, en la localidad de Parque San Martín. Lo que en un principio parecía una discusión entre clientes terminó transformándose en un brutal ataque que dejó importantes daños materiales y al propietario atravesando momentos de profundo temor.

Según trascendió, los agresores se encontraban consumiendo bebidas que habían comprado en el mismo kiosco cuando comenzaron a enfrentarse entre ellos en plena vereda. A medida que la pelea fue escalando, el dueño del comercio decidió intervenir para evitar que la situación empeorara y les pidió que continuaran la discusión en otro lugar. Lejos de calmar los ánimos, el pedido despertó la furia del grupo. De acuerdo con testigos, quienes hasta ese momento se encontraban enfrentados dejaron de lado sus diferencias y dirigieron toda su violencia contra el comerciante y su negocio.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el local. En las imágenes, obtenidas por eltrece, puede observarse cómo al menos dos mujeres y dos hombres arrojan piedras y propinan violentas patadas contra el frente del kiosco, mientras intentan destrozar el ingreso al comercio. El ataque se extendió durante varios minutos. Los agresores provocaron daños en los vidrios, rompieron parte del mobiliario y ocasionaron importantes destrozos tanto en el exterior como en el interior del local antes de retirarse del lugar. Como consecuencia del ataque, el comerciante sufrió importantes pérdidas económicas.

Sin ir más lejos, debió reemplazar los vidrios destruidos no solo por cuestiones de seguridad, sino también para proteger el negocio de las bajas temperaturas y las condiciones climáticas. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el hecho y las autoridades analizan las imágenes registradas por las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables de un episodio que volvió a poner en evidencia el nivel de violencia con el que pueden escalar conflictos cotidianos, dejando a trabajadores y comerciantes completamente indefensos frente a ataques de estas características.