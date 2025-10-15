Puerto Iguazú: encontraron 167 dosis de cocaína escondidos en juguetes

15 Octubre de 2025 16:17
Una mujer fue detenida el último lunes a las 16:30 en una plaza de la ciudad misionera de Puerto Iguazú con 167 dosis de cocaína que estaban ocultos en juguetes de sus hijos, quienes la acompañaban en el lugar y quedaron bajo cuidado de otros familiares por disposición judicial.
Según quienes desarrollaron el operativo, el valor de lo que comercializaba de forma ilegal la apresada equivale a varios millones de pesos.
La detenida había sido investigada a partir de ciertos movimientos sospechosos que detectaron agentes de la Policía de Misiones que patrullaban la zona. La repetitiva concurrencia a verla y los rápidos movimientos que realizaba con quienes se acercaban a ella, fueron el principal detonante para que los ojos se posaran más detenidamente sobre lo que hacía.
Así fue que personal civil comenzó a vigilarla y comprobó una particularidad de su modus operandi. A la plaza llevaba a sus hijos menores con muchos juguetes de ellos, y dentro de algunos guardaba las dosis de cocaína que vendía en formato de "pedra". De acuerdo a lo detallado por el diario local El Territorio, la mujer usaba los envoltorios de los huevos con sorpresa, entre otras cosas.
Los efectivos de la Unidad Regional V fueron quienes se encargaron de su detención, aunque la constatación y las pruebas sobre la sustancia para determinar que se trataba de droga dispuesta para la comercialización la hicieron desde la División Drogas Peligrosas. La recaudación posible de acuerdo a la cantidad que tenía, equivale a millones de pesos.
La mujer quedó bajo disposición de la Justicia Federal, mientras que otra mujer de 37 años que la acompañaba sólo fue demorada para averiguaciones sobre antecedentes y posibles vinculaciones e implicancias en el delito. El área de Niñez local determinó que los niños queden bajo cuidado de la familia de la detenida.