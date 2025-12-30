Qué esconde Cavanagh, el agresor de Romina Gaetani: el manto de silencio que lo cubre y las señales que nadie vio

El mundo del espectáculo argentino está en shock. Es que un caso de violencia de género, esta vez con la actriz Romina Gaetani como denunciante, generó preguntas que no parecen rápido de responder: quién es Luis Ramón Cavanagh, pareja de la actriz que terminó golpeándola hasta dejarla gravemente herida.

Lo cierto es que un mando de silencio recubre al violento de género del que no se saben muchos datos más que es un empresario de 59 años cuya vida personal se mantuvo hasta ahora en un absoluto hermetismo. Sin embargo la historia cambió rotundamente tras la denuncia de la actriz tras el violento episodio en la residencia de la actriz en el Tortuguitas Country Club. Además, el archivo televisivo que se registró sobre Cavanagh puso en el centro del debate la importancia de identificar señales tempranas de abuso.

Romina Gaetani

Cavanagh, quien hasta este escándalo era prácticamente un desconocido para el público, siempre optó por evitar la exposición mediática. Poco se sabe sobre su vida profesional o personal, más allá de que es un empresario argentino. Su bajo perfil ha sido una constante, y su relación con Gaetani parecía desarrollarse fuera del radar de los medios.

Sin embargo, las primeras señales de una relación problemática podrían haber salido a la luz mucho antes. En una entrevista concedida a la revista Caras en diciembre de 2024, Gaetani dejó entrever ciertas actitudes inquietantes de su pareja que ahora cobran un significado alarmante.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Consultada sobre cómo era compartir su vida con una actriz, Gaetani respondió: "Pobre sí, claro. Estoy hablando del tema todo el tiempo". En otro momento de la conversación, relató cómo Cavanagh reaccionó al verla besar a un compañero en una obra teatral: "Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: 'Percibí que se puso tenso'". La actriz incluso recordó una charla con él: "Él me preguntó: '¿Cómo es eso de los besos? ¿Pasa algo todas las noches? '. Y con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que es todo para la cámara".

Estas declaraciones, que en su momento pudieron parecer triviales, ahora son leídas como indicios de un comportamiento controlador y celoso. Según el relato de Gaetani a las autoridades, el episodio que derivó en la denuncia ocurrió cuando Cavanagh, movido por celos, se tornó violento y la golpeó. La actriz fue trasladada al Hospital de Pilar con lesiones visibles en los brazos y la cadera.

Luis Cavanagh y Romina Gaetani

La intervención policial fue crucial para resguardar a Gaetani. Un llamado al 911 alertó sobre la situación, y al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que se trataba de un caso de violencia de género. Cavanagh fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género continúa con las investigaciones.

Hasta el momento, el manto de silencio con el que cuenta el agresor es completo y es por eso tal vez que no declaró ni media palabra sobre el caso. A medida que avanza la investigación, surgen más preguntas sobre quién es realmente Luis Cavanagh y cómo su aparente anonimato pudo haberle permitido mantener conductas cuestionables lejos del escrutinio público. El de Romina Gaetani es un caso que sucede a cientos de mujeres en Argentina y es por eso que es particularmente importante reflexionar y prestar atención a los signos tempranos de violencias en las parejas.