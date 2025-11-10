Se cumple un mes de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut y las pistas llevan a nuevos misterios

La búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder de 79 años y Juana Inés Morales de 69 continúa sin pistas firmes que puedan demostrar qué ocurrió con ellos. El Gobierno de Chubut duplicó los esfuerzos hace pocos días cuando encontraron objetos arrastrados por el mar en la zona de Zanjón de Visser, en las cercanías donde encontraron la camioneta Toyota en la que iban, pero nada indica que vayan a dar con ellos, mientras que desde la investigación no dejan ninguna hipótesis sin comprobar y hasta contemplan que haya ocurrido un homicidio.

A partir de la aparición que detectó una encargada del establecimiento Lamar en una desembocadura marítima, se realizó un trabajo de rastrillaje que tuvo soporte aéreo, con el fin de analizar un radio de cuatro kilómetros hacia el norte y sur del lugar sospechoso y cubrir toda la franja costera. La División Canes de Comodoro Rivadavia tuvo el estrellato durante la pesquisa, aunque también hubo personal del Grupo GEOP, la División Búsqueda de Personas, y bomberos de las ciudades de Trelew y Bahía Blanca.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales

El resultado negativo de la pista fue volver otra vez a la hoja en blanco. Cada misterio que aparece en este caso abre nuevas puertas que lo complejizan más. En esta oportunidad fueron parte del operativo el comisario general Omar Delgado, el comisario mayor Raúl Jones, el comisario inspector Pablo Lobos y el comisario Ariel Ríos, además del subcomisario Patricio Rojas.

Es en este contexto que el ministro de Seguridad local, Héctor Iturrioz, deslizó que no dejan hipótesis sin cubrir, algo propio de los casos en los que no hay muchas seguridades. En ese listado incluyeron hasta la posibilidad de que hayan sido víctimas de un homicidio y esperan que las pericias de ADN sobre la camioneta en la que se trasladaban puedan aportar mucho al respecto a los dos desaparecidos que fueron vistos por última vez el 11 de octubre cuando iban desde la ciudad de Comodoro Rivadavia a Camarones.

El operativo en la zona costera de Puerto Visser, donde buscan a los dos jubilados desaparecidos desde el 11 de octubre.

Por otro lado, fueron los mismos familiares de los desaparecidos quienes hicieron crecer la versión acerca de que les hicieron algo. "Papá nunca hubiese entrado ahí. Nunca la hubiese arriesgado a Juana", aseguró Gabriela Kreder, hija del jubilado. " Papá conocía la zona. Sabía que era peligrosa. Él nunca hubiese entrado ahí . Eso lo descartamos desde el primer momento", precisó ante Cadena 3.

La zona en la que hallaron a la camioneta precisa de un volante sabio a la hora del manejo de 4x4 y esta es una de las razones por las que la familia cree que hay gato encerrado. "La primera hipótesis que descartamos es que él haya llegado voluntariamente manejando la camioneta hasta ese lugar. Eso no pasó. Eso lo sabemos nosotras", insistió Gabriela.

Uno de los afiches de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder.

En relación a que hayan sido otras personas las que llevaron la camioneta al lugar, la hija destacó que "las cámaras están, pero no se visualizan las personas que van adentro ni se puede asegurar que sean ellos". La percepción es cierta y es parte de los elementos que los investigadores contemplan en la hipótesis del homicidio.

"Es un área muy complicada, con cortes naturales, barrancos y zonas pantanosas. No tiene sentido que hayan ido hasta ahí por voluntad propia", explicó Gabriela. "No vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que realmente es inexplicable", sentenció.