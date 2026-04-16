San Martín: una adolescente de 14 apuñaló cuatro veces a su novio de 16 a la salida de la escuela

En el marco del ascenso de la violencia en las escuelas, una adolescente de 14 años apuñaló cuatro veces a su pareja de 16 a la salida de la escuela secundaria Ricardo Rojas Media N°4 del barrio Villa Bonich, en la localidad bonaerense de San Martín. La víctima fue trasladada al hospital Eva Perón (ex Castex) por un patrullero y se encuentra fuera de peligro, tras recibir tres puntazos en el cuello y uno en la espalda, mientras que la agresora se escondió en su colegio. También hubo una represión policial en la Comisaría 5°, donde alojaron a la menor, para dispersar a los vecinos que fueron a protestar.

"Lo agarró a la vuelta del colegio con un cutter. Lo agarró de atrás y le cortó todo el cuello al nene. A la pibita la metieron al colegio y al nene justo pasaba la policía por ahí y lo llevó al hospital porque se estaba desangrando", aseguró una vecina en un audio que se viralizó rápidamente entre los padres y alumnos de la institución educativa.

Según confirmaron en el mismo grupo, el joven agredido tiene las iniciales LG y la niña de 14 que lo apuñaló, que era su novia, lo atacó por una cuestión de celos. Ambos, viven a una cuadra de diferencia y se desconocen los motivos exactos que llevaron a la mujer a agarrarlo por la espalda y a atacarlo, tal como se ve en un video de una cámara de seguridad.

Los registros fílmicos también cuentan con otro video filmado por unos alumnos que iban detrás de la pelea y que fueron a socorrer al agredido, creyendo que estaba caído en el piso por una exageración. "¡No! ¿Qué le pasó? ¡Llamá a la directora! ¡De en serio, gato!", lanzó uno de ellos cuando comprobó la dureza de las heridas y que el joven se desangraba.

Tras el ataque la agresora huyó a su escuela, en la que estuvo un tiempo hasta que fue trasladada a la Comisaría más cercana, donde con el correr de las horas comenzaron a agolparse vecinos y vecinas que buscaban atacar a la adolescente que apuñaló a su novio. La situación fue tan densa que la policía se encargó de reprimir con balas de goma a los presentes, lo que generó fuertes e intensas corridas.

"No me dejaban entrar al Colegio. Estaba la Policía a los tiros", describió una madre de la escuela en el grupo de WhatsApp de la Institución. "Mirá el grado de estupidez de la gente que yo le tengo que estar diciendo a mi hija 'si vos escuchás tiros escondete'. Yo no tengo que estar diciéndole eso a mi hija por culpa de estos pelotudos grandotes. Pero mirá hasta dónde tenemos que llegar por la decadencia de los chicos con estas porquerías de TikTok y del bullying", protestó otra mamá en un nuevo audio.

Evelyn, una de las tías del agredido, habló con TN en la puerta de la comisaría y explicó que "ella se sintió celosa de la ex" de él. El joven no tiene teléfono celular y "usa el de las tías o primas". De acuerdo a los mensajes que vieron de ella, la agresora le pedía que eliminara a su ex, a sus tías, a sus primas que tienen su misma edad. "También molestaba a una primita. Dijo que le habían contado que ella y mi sobrino hablaban de ella. La nena le dijo que nada que ver y la chica le contestó: 'Tu primo ya fue'", detalló.