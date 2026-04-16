Leopoldo Luque rompió el silencio y destapó cómo fueron las últimas horas del Diego: "Reanimaron un cadáver"

En el marco del juicio que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7. Durante su intervención, Luque rechazó las acusaciones en su contra y defendió su actuación profesional. "Soy inocente y lamento mucho su muerte", expresó al inicio de su exposición.

"Como primera medida quiero analizar lo que se dijo como causa de muerte del señor Diego Maradona", comenzó el neurocirujano. Según explicó, "el primer diagnóstico de la muerte arrojó que fue insuficiencia cardíaca crónica, que se agudizó por falta de tratamiento, según la pericia oficial". Sin embargo, Luque puso en duda la validez de este diagnóstico al señalar que se prueba que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico médico, "por lo cual no se puede hacer en una autopsia".

Diego Maradona

El médico también reveló que Maradona padecía "una miocardiopatía dilatada" y explicó que para analizar esta condición médica son necesarias las mediciones, pero en la autopsia no se realizó ese estudio: "Solo dijeron 'están grandes' de manera subjetiva". Asimismo, destacó que "Diego no recibía medicación por la miocardiopatía dilatada ni por la insuficiencia cardíaca. A partir del 2007, Diego no recibió ningún medicamento cardíaco ".

Con un tono técnico y respaldado por documentación presentada ante los jueces, Luque enfatizó: "No vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito".

Leopoldo Luque

Uno de los puntos más controversiales de la declaración fue el análisis del corazón de Maradona. Luque detalló que "sobre el peso del corazón, dijeron que estaba pesado y agrandado, pero no lo midieron". Según el neurocirujano, los doctores indicaron que un corazón debería pesar 250 gramos como máximo, una cifra que calificó como "una medida desaconsejada por la literatura".

Explicó que "la cardiopatía hipertrófica se dedica a analizar eso y dice que cuando no se tiene una tabla para medir, hasta 500 gramos es normal en el hombre y 400 en la mujer". En esa misma línea, sostuvo: "El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto, pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos".

Leopoldo Luque y su abogado Francisco Oneto

Otro aspecto crucial abordado por Luque fue el edema agudo de pulmón, una de las causas señaladas en la muerte del astro del fútbol: "Sobre el tiempo de aparición del edema dicen que fue en 12 horas. Lo que dice la literatura es que el edema puede provocarse en minutos y se puede hacer durante una reanimación", afirmó.

En este sentido, vinculó directamente el edema con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas tras el fallecimiento. Con firmeza, declaró: " El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora, reanimaron un cadáver ". Además, insistió en que "el edema agudo en un RCP puede ser ocasionado en minutos, no necesita del 11 al 25 de noviembre (como dice la acusación en su teoría del caso). Además, este paper dice que depende del tiempo de RCP: no es lo mismo 15 minutos que una hora".

Las hijas de Diego Maradona durante la segunda audiencia del juicio por su muerte

Luque también subrayó que "el edema agudo de pulmón puede generarse en cualquier cardiopatía aguda. No es un fenómeno que se acumule agua en el pulmón en cuestión de horas, puede aparecer en minutos".

El neurocirujano abordó también las horas finales de vida del ídolo argentino y cuestionó las conclusiones periciales sobre el tiempo de agonía: "En cuanto a los coágulos, los papers dicen que no hay un consenso para medir un criterio de agonía de un paciente", señaló con contundencia.

Diego Maradona

Criticó específicamente la afirmación de los peritos oficiales respecto a que Maradona habría agonizado durante 12 horas: "Los médicos recomiendan no llegar a conclusiones con los coágulos, porque no se advierte un criterio base de agonía. Lo único que pueden decir es si la agonía es larga o corta; no se puede determinar el tiempo de agonía exacto", puntualizó.

Con argumentos técnicos y referencias a literatura médica, el neurocirujano buscó desestimar las acusaciones en su contra y cuestionar las conclusiones periciales presentadas hasta el momento. Mientras tanto, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa su curso y se intenta dilucidar si hubo negligencia médica o si la muerte del astro argentino fue consecuencia inevitable de su delicada condición de salud.