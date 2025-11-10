Tragedia en Parque Patricios: un hombre se descompensó y murió al descubrir que su empresa había sido asaltada

Una escena de horror sacudió la tranquilidad del barrio porteño de Parque Patricios en la mañana de este lunes. Un hombre de entre 65 y 70 años murió tras descompensarse al descubrir que su empresa había sido asaltada por un grupo de delincuentes apenas una hora antes. El hecho ocurrió en una distribuidora de paneles solares y productos fotovoltaicos ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2000, entre avenida Chiclana y Brasil.

Cuatro delincuentes ingresaron de madrugada a una distribuidora de paneles solares y escaparon sin ser vistos.

Según confirmaron fuentes policiales, "por cámaras privadas se observa que los intrusos entraron al local de la empresa Siltron a las 6 y permanecieron en el interior por unos minutos, para luego retirarse desconociendo si se sustrajo algo". Minutos antes de las 7, el propietario ingresó al lugar y notó que algo andaba mal. La puerta estaba forzada. Subió las escaleras, intentó revisar el espacio y fue entonces cuando se desplomó. "Al arribar, se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie, el mismo, al querer revisar el local, se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida", detallaron los voceros.

El llamado al 911 lo realizó otro empleado, quien al llegar a la empresa notó la escena devastadora. Personal del SAME se presentó en el lugar y constató el fallecimiento del hombre. Las pericias de la Policía de la Ciudad descartaron que la víctima haya tenido contacto con los delincuentes, que ya habían huido una hora antes. En un primer momento, trascendió la versión de un supuesto asalto con toma de rehenes, pero esa hipótesis fue desmentida rápidamente. Si bien en un primer momento había trascendido una presunta toma de rehenes, desde la Policía de la Ciudad confirmaron que las cámaras de seguridad indicaron lo contrario.

De acuerdo con las imágenes, los atacantes se fueron del lugar minutos después de haber ingresado", informaron fuentes del caso. Las cámaras de seguridad privadas fueron claves para reconstruir la secuencia del hecho. Se constató que los delincuentes ingresaron a las 6.00 y se retiraron a las 7.00. Casi una hora después, el dueño llegó y, al descubrir lo ocurrido, sufrió una descompensación fatal. El operativo policial se desplegó de inmediato en la zona para intentar dar con los sospechosos. Agentes de la Comisaría Vecinal 4D trabajan junto a la Brigada de Investigaciones analizando las cámaras del interior y exterior del galpón.

Mientras tanto, los peritos forenses esperan los resultados de la autopsia que determinará con precisión las causas de la muerte. El fallecimiento del empresario, víctima indirecta de un hecho de inseguridad, volvió a poner sobre la mesa la violencia que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez, no hubo disparos ni enfrentamientos, pero el miedo y la desesperación se cobraron una vida más.