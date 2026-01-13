Tenía 29 años y vivía en Francia: quién era el joven que murió por un meteotsunami en la Costa Atlántica

En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar y convertir un día de playa en una tragedia que termina con sueños. Eso ocurrió el día de ayer en Santa Clara del Mar cuando turistas disfrutaban del mar cuando tuvieron que ser evacuados por una "ola gigante".

Según testigos, las altas temperaturas y la calma del agua eran la combinación perfecta para disfrutar el verano. Sin embargo, el mar se retiró unos metros para dentro y regresó con una fuerza que dejó una docena de heridos y una persona muerta. Ahora bien, ¿quién es el joven que perdió la vida?

Una "ola gigante" en Santa Clara del Mar dejó 35 heridos y un muerto

Se trata de Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años, nacido en Mar del Plata que residía en Francia desde hacía varios años y había regresado al país para visitar a su familia durante sus vacaciones .

Según se supo, era un destacado jinete de caballos que había logrado reconocimiento en diferentes certámenes en los últimos años. En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11 y lo destacó como uno de los mejores del mundo.

Residía en Francia desde hacía 8 años, pero mantenía un vínculo con sus seres queridos en Argentina, por lo que aprovechó las vacaciones para reencontrarse con los suyos en la Costa. Se encontraba en una playa de Mar Chiquita, junto a su novia de nacionalidad francesa y dos amigos, cuando la repentina crecida del mar lo sorprendió mientras pescaba en una escollera.

El mar lo arrastró violentamente y lo golpeó contra las rocas. Guardavidas y servicios de emergencia llegaron rápidamente e intentaron reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida .

Los videos de los presentes circularon rápidamente en redes generando debates acerca del fenómeno natural. Expertos en el área determinaron que se trató de un meteotsunami.

Qué es un meteotsunami

Un meteotsunami es una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera. Es decir, se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes.

Este fenómeno natural suele ocurrir en zonas costeras poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advirtieron que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunamisísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, los meteotsunamis son difíciles de predecir porque dependen de la interacción entre el clima y el mar.