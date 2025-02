Terror en José C. Paz: redujeron a golpes a una mujer, la manosearon y le robaron a "Diosito", su mascota

La localidad de José C. Paz se convirtió en el escenario de un escalofriante y angustiante robo. Una mujer fue atacada con una violencia despiadada por tres delincuentes que no solo le robaron dinero y pertenencias, sino que también se llevaron a su perro, "Diosito". Hoy, la familia implora ayuda para recuperar al animal y exige justicia ante el horror vivido. El ataque ocurrió la noche del miércoles en una vivienda situada en las calles Polonia y Chopin. Según el testimonio de la víctima, identificada como Alejandra, los ladrones saltaron un paredón y la redujeron a golpes sin darle la menor posibilidad de defensa.

El nivel de violencia ejercido fue tal que la mujer sufrió heridas graves y corre el riesgo de perder uno de sus ojos. "Tengo el ojo comprometido. Tengo que hacer reposo durante diez días y ponerme gotas cada hora. Me duele todo el cuerpo porque fue muy brusco", relató la mujer en diálogo con A24, todavía conmocionada por la brutalidad de la agresión. El ataque se desarrolló en cuestión de minutos, pero para Alejandra y su hijo, que también fue amenazado con una tijera de podar, el tiempo pareció detenerse en un espiral de terror. "Mi hijo me dijo que creía que había alguien en la casa. Yo le respondí: 'No, fijate que el perro está bien'", relató.

Y recordó: "No terminé de decir eso cuando se vinieron los tres hacia él". Intentó escapar, pero uno de los delincuentes la golpeó en la cara con el mango de una pala. La tomaron del cuello y la manosearon para hacerla callar. "Dejá de gritar. Así gritan las putas", le escupió uno de los asaltantes antes de propinarle otro golpe de puño. Con violencia desmedida, la llevaron a la planta alta de la casa, donde la tortura continuó. Los ladrones buscaban dólares, pero Alejandra intentó explicarles que no tenía el dinero que ellos querían. "¿Cómo me vas a matar si no tengo nada?", les preguntó con desesperación. "Dame algo", fue la respuesta fría de su atacante.

La brutalidad del ataque le dejó fisuras en las fosas nasales y una lesión tan severa en el ojo que está "sosteniéndose de un hilo". Pero lo más desconcertante fue el inesperado secuestro de "Diosito", su perro de ocho años, un Yorkshire con una verruga en la espalda. "No se entiende por qué se llevaron al perro ni por qué usaron tanta violencia", declaró Laura, hermana de la víctima. La familia inició una intensa búsqueda para recuperar al animal, a la par que denuncian la inacción policial. "Hasta ahora, no sabemos nada ni del perro ni de los ladrones", lamentó.

Según su testimonio, la agresión no fue al azar: había una "tarea de inteligencia previa". "Las cámaras de seguridad muestran que la venían siguiendo desde temprano. Además, cortaron los cables de las cámaras vecinales antes de entrar a la casa", reveló Laura, lo que sugiere que el ataque estuvo premeditado. Hasta el momento, no hay detenidos ni información sobre "Diosito". La familia pide cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero del animal y con los responsables de un hecho que dejó marcas imborrables en sus vidas.