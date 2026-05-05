Hallaron sano y salvo al nene de 6 años: cayó "El Brasileño" y se agrava la trama del abogado ligado al caso Loan

Después de dos días de angustia extrema, operativos contrarreloj y una provincia entera pendiente de cada pista, la peor pesadilla terminó este martes con un desenlace esperado: el nene de 6 años secuestrado por su propio padre tras un violento episodio armado en Corrientes, fue hallado sano y salvo. La confirmación llegó cerca de las 10.30 de la mañana, cuando efectivos policiales localizaron al menor en el paraje Duraznillo, una zona rural del departamento de Goya, a unos 40 kilómetros de la ciudad correntina. Junto al chico estaba su padre, Josías Santos Regis, alias "El Brasileño", quien quedó inmediatamente detenido.

Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido

Las autoridades señalaron que "la Policía de Corrientes informó que lograron localizar sano y salvo a Nahuá Santos Riquelme, el menor de seis años que se encontraba desaparecido desde el domingo por la tarde cuando había sido secuestrado por su propio padre en la ciudad de Esquina". El hallazgo cerró, al menos parcialmente, una historia marcada por el miedo, la violencia y una desesperada búsqueda que mantuvo en vilo a Corrientes y al país entero bajo el sistema Alerta Sofía.

Todo había comenzado el domingo por la noche en el barrio Manzini de Esquina, cuando Santos Regis irrumpió en una vivienda de la calle Pujol al 1900 donde se encontraba su expareja, Mariana Riquelme. Según la reconstrucción judicial, el hombre llegó junto a su hijo de seis años e intentó hablar con la mujer, pero la situación escaló rápidamente. "Por causas que aún se investigan, el individuo habría mantenido un altercado con uno de los presentes y efectuó disparos con un arma de fuego, con los que hirió a un hombre de 47 años", había informado la Policía correntina.

La víctima sobrevivió al ataque y quedó fuera de peligro, pero el episodio abrió una causa por tentativa de homicidio y desencadenó la posterior desaparición del menor. En medio del caos, Santos Regis escapó llevándose al niño. Desde ese momento comenzó una carrera desesperada contra el tiempo. La madre de Nahuá había relatado horas dramáticas mientras se activaban los operativos de búsqueda. "No vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía", contó Mariana Riquelme en diálogo con Radio Dos.

Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido

Con la voz quebrada por el miedo, también había expresado uno de sus mayores temores: "Tengo miedo de que se lo lleve lejos". La investigación avanzó rápidamente sobre una pista explosiva que terminó involucrando al abogado José Fernández Codazzi, un nombre ya conocido en Corrientes por su presunta vinculación con la desaparición de Loan Danilo Peña. Las cámaras de seguridad mostraron a Santos Regis junto al nene dirigiéndose a oficinas vinculadas al letrado. Poco después, los investigadores detectaron que ambos habían sido trasladados en la camioneta del abogado.

La situación judicial de Codazzi se agravó aún más cuando el propio abogado reconoció ante la fiscalía haber llevado al prófugo y al menor hacia una zona rural cercana a San Isidro. "Está comprobado que el menor y su padre fueron trasladados por Codazzi en su vehículo hasta la zona de San Isidro, sobre Ruta Nacional 12, cerca del kilómetro 730", confirmó la abogada Daniela Zapata, representante de la familia materna.

La Justicia ordenó entonces la detención inmediata del letrado, además de allanamientos en su estudio jurídico y en su domicilio de Esquina. Mientras tanto, la Policía desplegó rastrillajes intensivos en caminos rurales, campos y rutas de la provincia hasta llegar finalmente al paraje Duraznillo. "El hallazgo sucedió este martes cerca de las 10.30hs en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes", informaron fuentes del caso.

La detención del polémico abogado José Fernández Codazzi.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto el niño como su padre fueron encontrados en buen estado de salud. "Se informó, de manera preliminar, que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos", detallaron las autoridades. La aparición del menor generó alivio inmediato después de 48 horas donde la hipótesis de violencia vicaria encendió todas las alarmas de la investigación. La propia Policía de Corrientes había advertido desde el inicio que el caso se analizaba bajo esa modalidad, que implica utilizar a los hijos para dañar emocionalmente a la madre.