Tomás Ariel Mulinetti asesinó brutalmente a una chica de 22 años: la contactó por una aplicación de citas

El primer día del 2026 trajo consigo una noticia que heló la sangre de los habitantes de Villa María, Córdoba. En un descampado cercano a un camino rural, un vecino que paseaba a su perro encontró el cuerpo sin vida de una joven entre los pastizales. La víctima, identificada horas más tarde como Delfina Aimino, de tan solo 22 años, había sido brutalmente asesinada.

La joven, oriunda de la misma localidad, había salido de su hogar tras los festejos de Año Nuevo. Según las primeras investigaciones, había acordado un encuentro con Tomás Ariel Mulinetti, un estudiante de ingeniería electromecánica de 23 años, a quien habría conocido recientemente a través de una aplicación de citas. Este encuentro resultó ser fatal.

Delfina Aimino, de tan solo 22 años fue asesinada brutalmente

El cuerpo de Delfina presentaba signos de una violencia extrema: múltiples golpes, cortes y al menos 20 puñaladas , según informaron fuentes judiciales. Las marcas de defensa en sus manos evidenciaron que intentó luchar por su vida antes de sucumbir al ataque. La fiscal Silvia Maldonado, a cargo de la causa, calificó el caso como "homicidio calificado por violencia de género".

La investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y un ticket, se logró reconstruir parte del recorrido que llevaron a cabo Aimino y Mulinetti aquella fatídica noche. Entre las pruebas más contundentes se encuentra un ticket de una estación de servicio donde habrían cargado combustible antes de dirigirse al lugar del crimen.

El lugar donde hallaron el cuerpo sin signos vitales de Delfina Aimino

El acusado fue detenido en su domicilio del barrio Trinitarios durante un allanamiento en el que se incautaron elementos clave: ropa con manchas que serán sometidas a peritajes, una navaja que se presume fue el arma homicida y un auto Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar a la víctima.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue el comportamiento posterior al crimen. Mulinetti habría pasado varias horas lavando su vehículo el mismo día del asesinato, lo que se interpreta como un intento deliberado de eliminar cualquier rastro incriminatorio.

Así fue detenido Tomás Ariel Mulinetti

Delfina Aimino, recordada por su amor por los animales y su pasión por River Plate, fue arrebatada brutalmente en el inicio del nuevo año. Este caso de femicidio es el primero registrado en Argentina en 2026.