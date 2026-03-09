Mató a dos policías en un choque frontal en la Ruta 22: tiene 23 años y manejaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre

La madrugada del sábado quedó marcada por una escena de devastación en la Ruta Nacional 22. Un conductor de 23 años, completamente borracho, protagonizó un violento choque frontal que terminó con la vida de dos policías en la localidad neuquina de Plaza Huincul. El impacto fue brutal y no dejó margen para la reacción. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1324, cerca del Museo Carmen Funes. Según la investigación judicial, el joven manejaba una Toyota Hilux cuando decidió realizar una maniobra de sobrepaso en una zona prohibida. Cruzó la doble línea amarilla y avanzó de frente por el carril contrario.

Tragedia en la Ruta 22: un conductor borracho mató a dos policías

En ese momento apareció el vehículo que venía de frente: un Kia Sorento en el que viajaban el oficial ayudante Julián Iván Zúñiga, de 27 años, y el suboficial mayor retirado Atilio Contreras, de 60. No hubo forma de evitar el impacto. El choque fue directo y devastador. Ambos policías murieron en el acto. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el conductor circulaba a las 6:45 de la mañana en estado de ebriedad.

El test de alcoholemia confirmó lo que los investigadores sospechaban: 1,84 gramos de alcohol en sangre. El fiscal Federico Cúneo fue contundente al describir la conducta del acusado. "Creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte". Por ese motivo, la fiscalía lo imputó por homicidio (dos hechos), lesiones leves (dos hechos) y lesión grave (un hecho).

Todo esto bajo la figura de dolo eventual, una calificación que implica que el conductor asumió el riesgo de provocar una tragedia. En la camioneta también viajaban tres jóvenes mujeres, todas oriundas de Cutral Co y de alrededor de 20 años. Dos de ellas permanecen internadas en estado crítico. Una debió ser trasladada de urgencia al hospital neuquino Hospital Castro Rendón debido a la gravedad de las heridas.

En el vehículo de los policías también había un tercer ocupante, que sobrevivió al choque pero resultó herido. Entre los elementos que agravan la situación del conductor, la fiscalía presentó imágenes de cámaras de seguridad. Un video privado registró el momento exacto del impacto, mientras que domos municipales mostraron que una de las acompañantes viajaba "con medio cuerpo por la ventana", reforzando la hipótesis de que el grupo venía de un boliche y en estado de ebriedad.

Tras el choque, la zona quedó completamente cercada. Bomberos, policías y equipos de emergencia trabajaron durante horas mientras el tránsito era cortado para permitir las pericias. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Eduardo Egea analizó la acusación presentada por la fiscalía. El único imputado del caso, identificado como A.D., enfrenta una causa que podría derivar en una condena de varios años de prisión.

La defensa solicitó que el joven cumpliera prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Sin embargo, el magistrado rechazó esa posibilidad. Finalmente, dispuso 14 días de prisión preventiva, que el acusado deberá cumplir en la Comisaría 14 mientras avanza la investigación. El plazo inicial de investigación fue fijado en dos meses. La muerte de los dos agentes provocó conmoción dentro de la fuerza policial y en toda la región.

Desde la institución difundieron un mensaje oficial para despedir a uno de los efectivos. "Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIAN ZUÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la Ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta triste partida". También recordaron al suboficial retirado que viajaba con él. "Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul, acompañando a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento", concluyeron.