Tragedia en el fútbol juvenil: tenía 20 años disputaba un torneo, se descompensó y murió en la cancha

El sol caía sobre la cancha del club Argentino de Mariano H. Alfonzo. Las tribunas, colmadas de familiares y amigos, seguían con entusiasmo el encuentro contra Huracán de Arrecifes por el Torneo de las 5 Ligas. En el campo, Máximo Alisandroni, un joven de apenas 20 años, vivía el sueño de todo futbolista: jugar, competir y demostrar su pasión. Pero lo que debería haber sido una jornada de alegría se transformó en una tragedia desgarradora.

Tragedia en el fútbol juvenil: el sueño roto de Máximo Alisandroni

Apenas corrían 20 minutos del primer tiempo cuando el destino cambió para siempre. Sin previo aviso, sin una señal de alarma, Máximo se desplomó sobre el césped. El pánico se apoderó del estadio. Compañeros y rivales corrieron a su lado, mientras el cuerpo médico ingresaba de urgencia. La respiración contenida de los presentes se transformó en un silencio sepulcral. A pesar de los desesperados intentos por reanimarlo, su corazón no respondió. La ambulancia llegó rápido, pero el tiempo ya le había jugado en contra. Pocos minutos después de su arribo al hospital, se confirmaba la peor noticia: Máximo Alisandroni había muerto.

El mundo del fútbol regional quedó sumido en la conmoción. Los partidos programados para el domingo fueron suspendidos en señal de duelo, mientras los organizadores del Torneo de las 5 Ligas anunciaban una revisión de los protocolos médicos para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. El Club Argentino de Alfonzo, la casa deportiva donde Máximo había encontrado su lugar, expresó su dolor en un emotivo comunicado: "Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido Máximo Alisandroni, quien sufrió una descompensación durante el partido. A pesar de los esfuerzos médicos, hoy nos toca despedir a un compañero, un amigo y un apasionado de este deporte. Siempre estarás en nuestra memoria".

El dolor se replicó en toda la región. Huracán de Arrecifes, el equipo rival, envió sus condolencias públicamente: "Acompañamos a la familia, amigos y jugadores del club en este triste y difícil momento". Otros clubes como Racing de Pergamino, Villa Sanguinetti y Douglas Haig también hicieron llegar su pesar. Pero ningún mensaje fue tan desgarrador como el de su madre, Rita González, quien volcó su dolor en redes sociales: "Mi niño, al que le gustaba jugar al fútbol desde los ocho años, el que tenía muchos sueños por cumplir... Te vi tirado en la cancha. Vi como te ibas, tu último suspiro, y te agarraba fuerte la mano. Así me vas a tener siempre".

A la tristeza de la familia y amigos se sumó la incredulidad de sus compañeros. Gonzalo Ovejero, uno de sus amigos más cercanos, escribió en un sentido homenaje: "La verdad es que esto me toma por sorpresa y me destruye. Nunca voy a entender por qué pasa lo que pasa. Te voy a extrañar, hermano mío. Me quedo con todas las locuras y momentos que vivimos. Siempre vas a ser mi central". Las causas de la repentina muerte de Máximo aún están en investigación. Mientras tanto, la comunidad deportiva llora la pérdida de un joven que dejó su corazón en la cancha, pero cuya vida se apagó antes de tiempo.

Su historia se suma a otras tragedias que han enlutado el fútbol juvenil argentino, como la de Franco Pardal, el jugador de Tristán Suárez que perdió la vida en un accidente automovilístico el año pasado. Hoy, en cada cancha de la región, el recuerdo de Máximo Alisandroni late entre los botines de quienes lo conocieron y compartieron con él la pasión por el fútbol. Un sueño interrumpido, una vida que se apagó demasiado pronto, un grito de gol que quedará resonando en la eternidad.