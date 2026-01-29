Tragedia y misterio en Los Ángeles: encontraron muerta a Narela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida

La esperanza se apagó de la peor manera. Narela Micaela Barreto, la joven argentina oriunda de Banfield que estaba desaparecida desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, fue encontrada muerta. La confirmación llegó a la familia a través de su padre en diálogo con Clarín y desató una ola de dolor, conmoción y preguntas sin respuesta tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Narela tenía 28 años y había emigrado en busca de un futuro mejor. Vivía en Estados Unidos desde mediados de 2024: primero en Miami y luego en Los Ángeles, donde trabajaba como camarera mientras intentaba estabilizarse.

Narela Micaela Barreto

Traductora de inglés, emprendedora, y muy unida a su familia, había dejado en Banfield el kiosco familiar y una vida conocida para apostar por un nuevo comienzo. El último rastro de ella se perdió el jueves 23 de enero. Según reconstruyeron sus allegados, ese día le avisó a su mamá que salía a trabajar. Un vecino del edificio donde vivía la vio subir a un auto de una aplicación de viajes. De acuerdo con el testimonio de su prima, Narela habría tomado un taxi y estaba acompañada por una mujer de origen ruso.

Después de eso, el silencio. Durante varios días, sus amigas en Los Ángeles intentaron comunicarse con ella sin éxito. Alarmadas, dieron aviso a la familia en la Argentina. El celular de Narela siguió encendido hasta el lunes siguiente al mediodía; luego, se apagó para siempre. Desde entonces, comenzó una búsqueda desesperada que incluyó afiches en las calles del barrio, campañas en redes sociales y pedidos urgentes de ayuda a las autoridades.

La familia tocó todas las puertas posibles. Se contactaron con la policía local, con la Embajada Argentina, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) -en medio de un clima de temor por las deportaciones- y hasta recurrieron a detectives privados. Desde el entorno de la joven insistieron una y otra vez en que Narela tenía todos sus papeles en regla y residía legalmente en el país. "Cinco días sin saber nada de ella, cinco días sin que los efectivos policiales hagan algo. Necesitamos respuestas, estamos desconsoladamente mal", había escrito su prima Violeta en redes sociales, cuando aún existía la esperanza de encontrarla con vida.

Narela Micaela Barreto había desaparecido el 23 de enero

Esa esperanza se derrumbó en las últimas horas, cuando llegó la noticia que nadie quería recibir. Todavía no se informaron oficialmente las circunstancias ni las causas de la muerte. El caso permanece rodeado de misterio y la investigación sigue abierta. El padre de Narela viajó a Los Ángeles para acompañar el proceso judicial y ponerse a disposición de las autoridades. La familia espera acceder a las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido que hizo la joven en sus últimas horas y entender qué pasó después de que subió a ese auto.