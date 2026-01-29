La prisión no alcanza: a Nahir Galarza ahora la condenan las redes y la inteligencia artificial

Nahir Galarza está presa desde hace más de ocho años. Condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, cumple su pena en la Unidad Penal N°6 de Paraná, lejos de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales y de cualquier posibilidad de administrar su propia imagen pública. Sin embargo, afuera, su rostro circula más que nunca. Y no siempre es real. En los últimos días, allegados a la joven entrerriana denunciaron la proliferación de perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre y su imagen, muchas veces manipulada o directamente generada con inteligencia artificial. Fotografías que nunca se sacó, escenas que nunca vivió, mensajes que jamás escribió. Un simulacro digital que vuelve a colocarla en el centro de la escena pública, pero ahora bajo una lógica todavía más oscura.

Uno de los contenidos más virales muestra a una supuesta Nahir sosteniendo un iPhone de alta gama, acompañado de un texto que sugiere que lo habría adquirido gracias a aportes de seguidores. "Gracias por el esfuerzo", dice el posteo falso. Es un meme, una puesta en escena digital, pero muchos lo creyeron verdadero. Y algunos, incluso, transfirieron dinero. Desde su entorno fueron contundentes: es mentira. Nahir Galarza no pide dinero, no realiza colectas y nunca lo hará. Ninguna cuenta que solicite transferencias o promocione productos en su nombre está vinculada a ella.

Detrás de estas publicaciones puede haber estafas dirigidas a usuarios de buena fe, aprovechando un nombre que sigue despertando curiosidad, rechazo y fascinación. El caso expone un fenómeno cada vez más extendido: la utilización de inteligencia artificial para recrear identidades ajenas sin consentimiento. En el caso de Galarza, la situación se agrava por una paradoja brutal. Mientras su imagen circula sin control en internet, ella no tiene acceso a redes sociales desde 2019, cuando fue sancionada por publicar fotos desde el penal con un celular compartido. Desde entonces, no volvió a administrar ninguna cuenta propia.

Aun así, su figura nunca dejó de ser explotada. Fanpages, perfiles truchos, comunidades digitales y ahora montajes hiperrealistas conviven en un ecosistema donde lo verdadero y lo falso se mezclan sin límites. En simples búsquedas en Facebook o Instagram aparecen imágenes provocativas, fotos en ropa interior, frases de resiliencia o invitaciones a entablar relaciones sentimentales. Muchas de esas imágenes son producto de la IA. Otras son reales, pero tienen más de siete años. Fuentes cercanas señalaron que Galarza intentó crear un perfil verificado a través del celular de su madre, Yamila Kroh, con el objetivo de denunciar cuentas falsas y evitar confusiones.

Ese intento estuvo ligado, incluso, al pedido -rechazado por la Justicia- de contar con un teléfono propio dentro del penal. En la cárcel entrerriana, las internas solo pueden usar un dispositivo comunitario, en horarios restringidos. Mientras tanto, el afuera sigue produciendo una versión paralela de Nahir: una que sonríe, seduce, agradece aportes o reflexiona frente a una cámara que ella nunca tuvo. Una identidad fabricada que se superpone a la real y que abre interrogantes profundos sobre los límites éticos y legales del uso de inteligencia artificial. Hoy, con 27 años, Galarza comparte un pabellón con otras seis internas.

Estudia Psicología Social, obtuvo el título de operadora preventiva en Salud Mental, da clases de gimnasia y asiste a talleres de yoga y meditación. Sus intereses académicos pasan por las adicciones, la violencia de género y el maltrato infantil. Todo eso sucede lejos de las pantallas que, sin embargo, siguen moldeando su imagen pública. La causa judicial no tuvo novedades recientes. Insistirá con la revisión de la figura legal por la que fue condenada y espera, en el largo plazo, acceder a salidas transitorias por buen comportamiento. Eso, en el mejor de los casos, ocurrirá dentro de al menos una década.