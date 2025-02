Tragedia en La Plata: una nena de 7 años murió al ser arrastrada por ladrones que robaron un auto

La noche en Altos de San Lorenzo se tiñó de tragedia. Kim Gómez, una niña de apenas siete años, encontró la muerte de la manera más cruel e inesperada. Su vida fue arrebatada en un brutal episodio de inseguridad que estremece a La Plata y deja al descubierto una problemática creciente: la delincuencia en manos de menores. "Casi nos atropella a nosotros, el auto nos esquivó, y cuando vimos llevaba algo abajo, pero lo que menos pensamos es que era una nena. A la noche vos escuchas a las motos que paran en los negocios, van, vienen, la policía no hace nada", sostuvo un testigo del hecho, en medio de la conmoción, en diálogo con A24.

El horror se desató en la intersección de 72 y 24, donde dos delincuentes de 14 y 17 años robaron un Fiat Palio rojo que estaba estacionado frente a un supermercado mayorista. Lo que no sabían, o lo que poco les importó, es que dentro del vehículo estaba Kim. En medio del escape, tras recorrer unas cuadras, la pequeña cayó del auto en movimiento y fue arrollada por el mismo vehículo. Su cuerpito fue arrastrado varios metros por el asfalto. De acuerdo con las fuentes del caso, la menor fue arrastrada por aproximadamente 15 cuadras hasta que el vehículo chocó. Su madre, al enterarse, tuvo que ser contenida por un estado de shock.

El auto terminó chocando

La Policía desplegó un amplio operativo para capturar a los responsables. Uno de los delincuentes fue detenido en una zona descampada, el otro en la casa de su abuela. Las cámaras de seguridad los mostraban merodeando minutos antes del robo. La Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°3 de La Plata, a cargo de Carmen Viviana Ibarra, imputó a los menores, de 14 y 17 año, por homicidio en ocasión de robo y analiza las pruebas recolectadas, mientras se espera el informe de autopsia.

El caso desató una ola de indignación entre los vecinos, quienes se congregaron en el lugar del hecho para exigir justicia y mayor seguridad. "Nos van a seguir matando si no hacen algo", se escuchó gritar a una vecina entre el llanto, la desesperación y la bronca. La inseguridad en La Plata, según denuncian, se volvió incontrolable, con bandas delictivas formadas por menores que entran y salen de la comisaría sin consecuencias. "En otra camioneta atrás venía la mamá persiguiendo el auto", describieron.

Los detenidos tienen 14 y 17 años.

Testigos narraron la escena con horror: "El auto nos esquivó y llevaba algo debajo, lo que menos pensamos era que era una nena", dijo otro vecino que estuvo presente en el momento del crimen. Otra testigo aseguró que la madre corrió desesperada detrás del auto, gritando que su hija estaba dentro. Pero los ladrones no se detuvieron. "De noche es venir en soledad, no pasa un móvil policial o una moto policial. Hace más de un año que esta cuadra está sin luz, pedimos el arreglo, dan la luz, la vuelven a romper, y así estamos. Esto no va a cambiar nada, va a seguir igual, esto pasa en el olvido en un tiempo y después vuelven a los andares", lamentaron.

Y agregaron: "Encima los menores son puerta libre en la comisaría. Ahora, van a poder volver a salir a la calle". La nena quedó tendida en el asfalto y fue encontrada por la Policía debajo del vehículo. El padre de uno de los delincuentes fue quien entregó al menor de 14 años a la Policía, tras enterarse de lo que había ocurrido por la hermana del joven. En una ciudad golpeada por la inseguridad, la trágica muerte de Kim Gómez se convirtió en un grito desesperado de justicia.