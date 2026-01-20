Un cabo de la Federal desató terror en Villa Crespo: disparó 14 veces hiriendo a un trabajador

El amanecer en el barrio porteño de Villa Crespo se tiñó de violencia y desconcierto cuando un cabo de la Policía Federal, en un inexplicable ataque, disparó a quemarropa contra trabajadores que ingresaban a su empleo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas, poco antes de las 6 de la mañana, y dejó como saldo un hombre herido y a los vecinos conmocionados.

El atacante, que se desplazaba en un Volkswagen negro, descendió del vehículo y abrió fuego sin mediar palabra. En el lugar, un grupo de empleados de una empresa de alimentos estaba iniciando su jornada laboral. Uno de ellos, un chofer, fue alcanzado por una bala en su pierna izquierda.

Identificación del Policía de la Federal

"Cuando vi que manejaba el auto así, que no podía caminar bien, noté que algo raro pasaba. Me hablaba, se quedaba quieto un rato y me miraba de reojo", relató uno de los empleados que presenció el espeluznante episodio.

El caos se desató cuando el policía, aparentemente alterado, sacó su arma reglamentaria del baúl y comenzó a disparar. "Se bajó, abrió el baúl y me apuntó. Me dijo que me quede quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí ", añadió el testigo. Aunque alcanzó a escuchar seis disparos, los peritos encontraron al menos 14 vainas servidas en la zona.

El chofer herido fue trasladado de urgencia al hospital Durand por personal del SAME y, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el impacto psicológico del evento persiste entre los testigos y vecinos. Uno de ellos aseguró haber escuchado al agresor gritar: "Soy un soldado", mientras disparaba indiscriminadamente.

El atacante fue reducido y detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes investigan si actuó bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Hasta el momento, no se determinó si hubo una discusión previa con la víctima o si el ataque fue premeditado aunque ya fue incautada su arma 9mm reglamentaria.

La escena quedó bajo la custodia de la Policía Científica, quienes trabajan para recolectar pruebas que esclarezcan lo sucedido. Entre los hallazgos, se detectó que una bala impactó en la ventana de una casa vecina, aumentando aún más la gravedad del incidente.