Un depredador con poder: acusaron a Marcelo Porcel de tener cámaras ocultas en su baño y grabar a compañeros de sus hijos

La confirmación de que el empresario Marcelo Porcel, acusado de severos casos de pedofilia en el Colegio Palermo Chico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), producía y tenía material sexual infantil que captó con cámaras ocultas en el baño de su hogar, recrudeció la presión sobre el juez Carlos Bruniard, quien todavía no solicitó su detención, sin importar que hubo más de 10 testimonios en cámara Gesell contra él.

"Tenemos pericial informática demostrativa, fehaciente, indubitable, de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcel y de su esposa, donde eran filmados", aseguró en la señal TN el abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, quien explicó que las mismas corresponden a adolescentes del colegio donde también iban los tres hijos del empresario.

El empresario Marcelo Porcel en Punta del Este, autorizado por el juez Carlos Bruniard en el marco de las 10 denuncias de abuso de menores que tiene.

El letrado además afirmó que de todas las imágenes dos al menos corresponden a menores completamente desnudos en el momento en que se duchaban y que estas aparecieron en el celular de Porcel, en manos de la Justicia. En caso de comprobarse la acusación complicará aún más la situación del empresario, quien verá vistas agravarse sus penas en los delitos de abuso.

"Esto implica producción y tenencia de imágenes de contenido sexual de menores. Estamos a un punto de probar la distribución, lo cual modificaría la calificación sobre este sujeto o debería modificarla", confirmó Hawlena Gianotti. La novedad complica aún más la perspectiva que hay sobre el juez Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, ya que del magistrado depende la decisión de detener a Porcel y esta, sin importar los testimonios que lo reclaman, no llega.

El empresario Marcelo Porcel.

"Es imposible entender la lógica jurídica del magistrado, a quien conozco y respeto, pero no comparto su criterio", rechazó el letrado, quien agregó que además "no otorgó la imputación en indagatoria ni las dos detenciones, invocando que todavía había otros menores que debían declarar". "Debería estar preso desde un primer momento, porque si esto hubiese sucedido en la provincia de Buenos Aires, con un solo chico, con una sola denuncia, con una Cámara Gesell, ya está", comparó.

A su vez, que Porcel no sea detenido complica el desarrollo de la causa en cuanto a su avance. Según el abogado de la querella, hay cuatro menores más que quieren declarar a quienes todavía no los hicieron pasar por la cámara Gesell y otros testimonios más que salieron a la luz tras que se hiciera público el escándalo del empresario acusado de pedófilo.

El Colegio Palermo Chico al cual iban los menores abusados por el empresario Marcelo Porcel.

"Tenemos más de dieciocho mayores declarantes en condición de testigos. Y como mínimo, tenemos cuatro menores más que quieren declarar, pero no podemos responderles porque todavía el juzgado no avanzó con las indagatorias ni con la detención de Porcel", explicó Hawlena Gianotti.

La humillación a su propio hijo

El abogado de las víctimas relató cómo era la relación de Porcel con su hijo mayor, quien estuvo presente en muchos de los abusos que el presunto abusador hacía a sus compañeros de escuela. La forma humillante de cómo lo trataba por sobre sus compañeros a quien abusaba, fue resaltada en las declaraciones, que contó con mucha información oficial de la causa.

Marcelo Porcel y su familia.

"Fue cacheteado, abofeteado e insultado en presencia de los otros durante las ingestas alcohólicas, simplemente por vomitar y no sostenerse en pie. Lo insultaba. Y también, lamentablemente, estaba en los mismos ambientes físicos donde se realizaban ese tipo de masajes", precisó Hawlena Gianotti.