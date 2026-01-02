Un ladrón atacó brutalmente a una trabajadora y hasta le mordió la mano: escalofriante video

Rosario vivió otro escalofriante episodio de violencia este martes por la tarde, cuando el terror se apoderó de una mueblería ubicada en Mendoza al 3300. Una joven empleada de tan solo 23 años fue víctima de un ataque salvaje a manos de un hombre que ingresó al local fingiendo ser un cliente más.

Eran cerca de las 16:00 horas y la tranquilidad del comercio se vio interrumpida por la llegada de un hombre que, con apariencia inofensiva, vestía gorra y campera. Las cámaras de seguridad capturaron cada segundo de lo que pronto se convertiría en una escena digna de una película de terror. Tras intercambiar unas palabras con la trabajadora, el delincuente mostró sus verdaderas intenciones.

Así fue el brutal ataque en una mueblería de Rosario

Con una frialdad escalofriante, el hombre se abalanzó sobre la joven, desatando un forcejeo desgarrador. Los gritos de la víctima resonaron entre los muebles del local mientras el atacante la golpeaba sin piedad, le tiraba del cabello y, en un acto de brutalidad inhumana, le mordía el dedo meñique con tal fuerza que le provocó heridas graves. La joven, sola y aterrorizada, no tuvo más opción que luchar.

El agresor, tras sembrar el pánico y dejar a la empleada herida y en estado de shock, logró llevarse apenas unos pocos pesos de su billetera antes de huir corriendo del lugar. La escena quedó impregnada de un aire de desolación y horror.

La trabajadora fue trasladada de urgencia al sanatorio Mapaci, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Horas después, fue dada de alta, pero el impacto emocional y físico del ataque difícilmente se borrará con el tiempo.

Mientras tanto, las autoridades comenzaron una intensa búsqueda del atacante, quien hasta el momento permanece prófugo. Las imágenes registradas por las cámaras están siendo analizadas por los investigadores en un intento desesperado por identificarlo y llevarlo ante la justicia.