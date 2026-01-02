Año Nuevo manchado de sangre en Córdoba: hallan a una mujer asesinada y crece la sospecha de un femicidio

El primer día del año comenzó con una escena brutal en el interior de la provincia de Córdoba. En la mañana del jueves 1° de enero, una mujer fue hallada sin vida en un camino rural de Villa María, y las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de constatar que el cuerpo presentaba signos de violencia. El hallazgo ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana, en un sector rural ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María.

El cadáver se encontraba oculto entre los pastizales de un ingreso rural, una imagen que golpea por su crudeza y vuelve a encender las alarmas por la violencia extrema contra las mujeres. Según la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Instrucción en Feria de Villa María tomó intervención inmediata y dio inicio a una investigación por "supuesto homicidio".

Desde el organismo confirmaron que la víctima presentaba signos evidentes de violencia, por lo que una de las principales hipótesis es que se trate de un femicidio. La causa quedó a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, quien ordenó un amplio operativo en la zona. Personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín trabajó durante horas en el relevamiento del lugar, en busca de rastros que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima.

Hallan a una mujer asesinada en Córdoba y crece la sospecha de un femicidio

Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue confirmada. Tampoco trascendieron datos sobre su edad aproximada ni el tipo de lesiones que presentaba el cuerpo. En ese marco, los investigadores esperan con urgencia los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa de la muerte y avanzar en la identificación. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en las pericias clave que podrían arrojar luz sobre las circunstancias del crimen. Cada detalle es analizado con cautela, en una investigación que recién comienza pero que ya expone una escena de extrema violencia.