Violencia en la autopista: acusan al líder de La Mancha de Rolando de atropellar y abandonar a un motociclista

La madrugada del domingo 13 de abril se convirtió en una pesadilla para Enrique Alejandro Fabián, un joven trabajador de 21 años, cuando un ícono del rock nacional protagonizó un violento y despiadado episodio en plena Autopista Riccheri. De acuerdo con su relato, el agresor no fue otro que Manuel Quieto, líder de la reconocida banda La Mancha de Rolando, quien fue denunciado por atropellar con su camioneta la moto del joven y luego darse a la fuga sin ofrecer siquiera una disculpa.

El hecho ocurrió a la altura del peaje de Villa Celina, mano a Capital Federal. Allí, en medio del tránsito y frente a la mirada atónita de otros conductores, una simple bocina se transformó en el desencadenante de un estallido de furia desmedida. Fabián relató que tocó bocina para advertirle al músico de una maniobra imprudente, pero lo que recibió a cambio fue violencia y destrucción. "Solo quería evitar un accidente, y terminé viviendo una situación que no se la deseo a nadie. Me arrastró la moto casi ocho metros y se fue como si nada", contó el joven y sumó: "Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con este 'ser humano', si se le puede llamar así".

En el video que él mismo compartió en redes sociales, se ve con crudeza la secuencia: Manuel Quieto, fuera de sí, bajándose de su Amarok negra, insultando sin pausa, y finalmente, avanzando con el vehículo hasta empujar la moto como si fuera chatarra. "Bajé para tratar de calmarlo. Jamás me dio la oportunidad de explicarle nada. Solo gritaba y me agredía", recordó Fabián. Lo que debería haber sido un cruce trivial de tránsito, se transformó en un acto de violencia injustificable. Según relató, Quieto estaba fuera de control: "Este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbal y físicamente".

El caso sucedió en el peaje de Autopista Richieri altura Villa Celina.

El impacto de la situación no se limitó al plano físico. La moto que el joven usaba para ir a trabajar -comprada hacía menos de dos meses- quedó destruida. "Trabajo a 33 kilómetros de mi casa. Esto me complicó la vida. Solo quiero que este hombre se haga cargo de lo que hizo. No es justo que alguien, por ser famoso, crea que puede atropellar y huir sin consecuencias", expresó con angustia.

Lo más escalofriante del episodio es que, horas después, Quieto se subió a un escenario en el festival Quilmes Rock, como si nada hubiese ocurrido. Mientras tanto, su víctima lidiaba con los trámites policiales, los daños materiales, y la desolación de haber sido violentado por alguien a quien incluso llegó a admirar. "Al principio ni siquiera sabía quién era. Me enteré por los comentarios en Instagram. Cuando me dijeron que era él, no lo podía creer", explicó Fabián.

Manuel Quieto, cantante de La Mancha de Rolando, fue acusado de atropellar a un motociclista y darse a la fuga en la Autopista Riccheri.

La denuncia penal ya fue presentada por "destrucción de propiedad privada y agresión sin motivo", y las imágenes del ataque circulan por todas las redes sociales. La justicia ahora deberá decidir si el líder de La Mancha de Rolando podrá seguir escapando, como lo hizo esa noche, o si finalmente se hará responsable de su accionar. "No tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina", detalló y sentenció: "Este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbal y físicamente. Estoy en la búsqueda de más datos de esta persona que se dio a la fuga luego de destrozar mi vehículo que uso todos los días para trabajar".