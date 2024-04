A horas del estudiantazo Adorni vuelve a las provocaciones: "Es una marcha de índole político y eso nos apena"

Se recuerdan días difíciles en el trabajo de Manuel Adorni como vocero presidencial de Javier Milei. Sin embargo, la jornada del "estudiantazo" nacional, lo puso en jaque con varias preguntas que se dispararon en su habitual conferencia de prensa. Entre tantos temas que se tocaron, Adorni puso sobre la mesa varias cuestiones polémicas, por ejemplo que hay que discutir la gratuidad de la educación para extranjeros.

En realidad, lo que más preocupa a las autoridades universitarias es que el presupuesto asignado para la educación pública era escaso y hasta nulo. Sobre eso, la voz del gobierno libertario contestó: "El tema de la discusión presupuestaria tanto con lo de las universidades como con el de los hospitales universitarios, están saldadas".

Además, explicó: "Después lo que pueda ocurrir, que todavía no ha ocurrido será una cuestión netamente lógica que es que siendo un presupuesto público y siendo una erogación que hacemos todos los argentinos es razonable que los argentino sepamos en qué se gasta el dinero".

Un poco irónico también contestó que las auditorías: "No deben molestar a nadie ni ser una preocupación para nadie" y agregó: "Es lo que merecen los argentinos. En ese ámbito y en otros ámbitos, nos la pasamos haciendo auditorías y nos parece muy bien que así sea para que los argentinos sepan en qué se gasta su dinero".

En defesa de la universidad pública

Y, siguiendo con el discurso libertario admitió: "En una Argentina que además tiene características que no puede permitirse que un solo peso se gaste en algo que no corresponda, una Argentina empobrecida como es esta".

La contrapartida a la palabra de Adorni son los trabajadores universitarios que cuentan que el presupuesto bajó un 70% y que lo que se dispuso para este ciclo, solo cubre el 3% de los gastos totales. Sin embargo, para Adorni esas expresiones no tienen validez: "La semana pasada se hizo el acuerdo, entonces no hay paper que valga, lo cual no quita que dentro de un tiempo volvamos a hablar, a ajustar ya corregir lo que haya que corregir entre las dos partes". Un poco sofocado también admitió:" Así que no hay otra opinión que valga más que lo que hemos acordado nosotros con ellos. Por eso consideramos que parte de esto tiene una índole política y eso nos apena".

Otras definiciones de Adorni sobre la educación

Arancelamiento de las universidades al estilo norteamericano . "La respuesta es que no porque las universidades revisten el carácter de autárquicas por lo tanto no puede haber una injerencia en esos temas y somos muy respetuosos del estatus que tienen las universidades".

"He leído en algunos medios esta cuestión del presidente Milei y su Gabinete quieren cerrar las universidades. Lejos estamos de querer realizar tamaño salvajada como es que para nosotros la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra ideología".

"Yo mismo me he encargado de decir que la forma de salir adelante en una Argentina dentro de algunas décadas es con educación; por supuesto que esa educación está basada en parte en las universidades. Es por eso que nos duele que hayan dicho eso porque lejos estamos de querer cerrar las universidades como instituciones".

Sobre las políticas de ajuste y el posible cierre de las universidades por parte del gobierno libertario . "Está bueno que se hable de esto para empezar a clarificar algunas cosas. En algunos medios se ha reproducido (el mensaje) algunos con desconocimiento y otros con maldad, aclarar y quitar el mito de que estamos en contra de la educación, todo lo contrario".

"El costo de que un extranjero venga a estudiar a una universidad argentina, lo pagamos nosotros: lo pagas vos, yo y lo paga el alumno que está al lado del alumno extranjero queriendo recibir también otros servicios o mejor calidad educativa. Es algo que tenemos que debatir y no me parece que sea una discusión que deba anudarse".

Sobre el estudiantazo convocado por alumnos y apoyado por movimientos políticos . "Nosotros somos super respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes estudiantes, pocos espacios respetan tanto a los jóvenes y a los estudiantes como nosotros. Creemos que es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer los jóvenes pensando que les puede ayudar a tener un futuro mejor o mejor educación"

"Si esas personas (Juan Grabois, Sergio Massa, movimientos sociales) o grupos que van a participar, creen que les van a poder quitar legitimidad a un gobierno, es extraño. Es un tren fantasma y no le quita sino le da legitimidad al Presidente. Para nosotros el tema presupuestario de las universidades y el de los hospitales universitarios, están saldados. Lo cual lo transforma claramente en una marcha política; esto no es un tema presupuestario porque está resuelto y transferido".

Sobre la posible aplicación del protocolo Bullrich. "Con respecto al protocolo antipiquetes, vamos a aplicar siempre el respeto por la ley siempre como lo hicimos pedir que por favor se respete la circulación, que se respete el espacio y los bienes públicos y que la marcha legítima sea con paz y dentro de la ley, que es lo que pedimos cierto".