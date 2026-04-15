Adorni, el abanderado del "no hay plata", viajó en primera clase a Aruba con toda su familia para festejar Año Nuevo

En un país donde el mantra "no hay plata" se convirtió en el más repetido por los funcionarios de La Libertad Avanza, el caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y autoproclamado defensor de la moderación en el gasto estatal, no hace más que colmar la paciencia social. Ahora, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita deja al descubierto una serie de gastos exorbitantes para pasar unos días en Aruba.

El detonante del viaje a la paradisíaca isla de Aruba que Adorni realizó junto a su familia para celebrar el Año Nuevo 2025. Según los datos corroborados por la Justicia, el funcionario voló en primera clase con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa Julieta Bettina Angeletti y sus dos hijos .

Manuel Adorni

Los pasajes, pagados en efectivo y en dólares, costaron 1450 dólares cada uno, sumando un total de 5800 dólares. El itinerario incluyó escalas en Perú y Ecuador, y aunque aún no se determina el costo del alojamiento, las cifras ya conocidas generan indignación. ¿Cómo puede un funcionario público justificar semejantes gastos en un contexto de crisis económica que golpea a millones de argentinos?

Pero este viaje a Aruba es apenas la punta del iceberg: la investigación del fiscal Pollicita sacó a la luz más de 15 viajes internacionales realizados por Adorni y su esposa desde diciembre de 2023 , ya sea juntos o por separado. Entre ellos, destaca su presencia en Nueva York durante la Argentina Week 2026 -donde el libertario declaró haberse "deslomado"- se descubrió que el pasaje del funcionario costó 4910 dólares y el de su esposa, 5154 dólares. Mientras que el primero fue cubierto por una agencia estatal que financia los vuelos oficiales, aún no se esclarece si el Estado pagó el carísimo ticket de Angeletti.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Por si fuera poco, también se investiga un vuelo privado a Punta del Este, realizado junto al periodista Marcelo Grandío, contratista del Estado a través de la Televisión Pública. Este viaje, realizado durante el último fin de semana largo de Carnaval, agrega más preguntas sobre los vínculos entre Adorni y ciertos los empresarios beneficiados con contratos estatales.

Pero, eso no es todo... ¡puede haber más! La lista de irregularidades no termina ahí: el fiscal Pollicita también pone bajo investigación las propiedades adquiridas por Adorni y Angeletti durante los últimos años entre las se encuentran un departamento en Caballito y una casa en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Lo curioso es que estas adquisiciones no implicaron la venta de las propiedades que ya poseían en Parque Chacabuco y La Plata... a buen entendedor, pocas palabras.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

El caso se complica aún más cuando se analizan las declaraciones testimoniales de las vendedoras del departamento de Caballito, quienes afirmaron que sus hijos gestionaron la operación inmobiliaria y señalaron a un amigo cercano de Adorni como intermediario clave en el negocio. Este amigo, Pablo Martín Feijoo, está citado a declarar próximamente, lo que dejaría a Adorni completamente expuesto.

Ahora, la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, pende de un hilo. La Justicia avanza con celeridad para determinar si los ingresos declarados por Adorni son compatibles con su estilo de vida y si hay indicios claros de enriquecimiento ilícito, causa por la que ya está formalmente imputado.