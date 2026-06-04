En medio de su separación con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich le tiró una bomba a Ángel de Brito

Rodrigo Lussich, el carismático conductor de televisión y una de las caras más reconocidas del espectáculo argentino, confirmó un secreto a voces: ¡se separa de Adrián Pallares! La dupla que conquistó a millones de argentinos y argentinas con su química y chispa en Intrusos está llegando a su fin, y los detalles son realmente contundentes.

En una entrevista explosiva con Paparazzi, Lussich no se guardó nada: "Estamos transitando el final de nuestro rubro con Adrián (Pallares). No tiene fecha de caducidad, pero está entrando en sus últimos tiempos. Lo cuál está hablado y está buenísimo. Le hemos sacado jugo. Y no significa que cuando hablo de final, hablo de uno definitivo: capaz volvemos a hacer teatro juntos u otro programa, algo en radio o en streaming. Tal vez, dupla televisiva".

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Aunque Lussich intentó bajarle el dramatismo al asunto, lo cierto es que las alarmas se encendieron. El conductor dejó entrever que su decisión de "cortarse solo" tiene que ver con su deseo de explorar nuevos horizontes: "Hicimos un espectáculo tres años y ahora me corté solo porque me puse a hacer stand up. Tenía ganas de experimentar el unipersonal. En su momento lo invité a sumarse a un proyecto y salió bárbaro, él se adaptó al escenario: sé que juntos somos dinamita ".

Pero eso no es todo. En medio de esta tormenta mediática, Lussich también habló sobre su relación con otro colega del espectáculo: Ángel de Brito. "No nos llevamos mal hoy, como nos hemos llevado por lo menos en otra época. Me pasa que solté esa rivalidad. Durante mucho tiempo tenía mucha cosa guardada. Una vez lo dije en la tele, hice mis descargos, y cuando digo lo que me pasa las libero, las suelto, no me quedo enganchado. Eso me hizo re bien", confesó el conductor, dejando en claro que los tiempos de tensiones parecen haber quedado atrás... al menos por ahora.

Ángel de Brito

El escándalo está servido: la explosiva dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares parece estar terminada aunque y, aunque todo indica que le quedan meses, la nostalgia inunda los corazones de su fandom.