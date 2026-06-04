"¿A quién le ganaste?": Mariano Martínez explotó en vivo contra Rodrigo Lussich y desató un tenso cruce en Intrusos

Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos y comentados de la televisión. Mariano Martínez sorprendió este jueves al enfrentar en vivo a Rodrigo Lussich durante un móvil con Intrusos, en medio de las críticas que recibió por su debut como conductor de La Jaula de la Moda. Desde el primer segundo quedó claro que el actor no tenía intención de esquivar el tema. Apenas comenzó la charla, lanzó una frase que dejó helado al estudio y descolocó al conductor. "¿Quién te creés que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?", disparó Martínez.

El actor, y ahora conductor, hizo referencia a los comentarios irónicos que el periodista había realizado sobre su desempeño al frente del ciclo de moda. El silencio inicial fue tan incómodo como breve. Lussich recogió el guante y respondió sin vueltas: "A vos en la conducción te gané seguro. Si estás enojado, vamos a andar mal". La reacción tomó por sorpresa a todos. Lejos de retroceder, Martínez siguió alimentando el fuego y profundizó el intercambio. "¿Qué descubriste, la pólvora o la lamparita? Te estoy cargando, ¿no te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?", insistió el actor.

Pero Lussich no compró la explicación y respondió con firmeza: "A mi nada, me lo planteás mal y vamos mal. Por lo que me dijiste, parece que no te bancás nada". El ida y vuelta fue subiendo de temperatura. Martínez intentó sostener que todo formaba parte de una broma, aunque el tono de la conversación parecía indicar otra cosa. "No sé qué dijiste vos pero te estoy cargando. ¿Te enojaste?", preguntó. "Me hablás así y la verdad, no te conozco como para saber si estás hablando en serio o no", retrucó el conductor. "¡Ah! Ahora no me conocés. Ya está, ¿qué me querés preguntar?", respondió el actor, visiblemente fastidiado.

La tensión era tan evidente que Adrián Pallares decidió intervenir con otra consulta para intentar encauzar la entrevista. Sin embargo, el clima ya estaba cargado y Martínez volvió a lanzar una última chicana antes de cerrar el tema. "Subo videos entrenando. Sé que te gustan porque me lo hiciste saber un par de veces... no tenemos confianza para un chiste pero él tiene confianza para todo. No me ofendo de nada mientras sea con respeto. Sos un caradura", lanzó entre risas irónicas. El trasfondo del conflicto parece estar vinculado a las repercusiones que generó el desembarco de Martínez en la conducción de La Jaula de la Moda.

Mariano Martínez en la Jaula de la moda

Desde su debut, distintos programas y periodistas analizaron su desempeño y pusieron en duda su experiencia frente a las cámaras en ese rol, algo que evidentemente no pasó inadvertido para el actor. Durante la entrevista, Martínez intentó relativizar el episodio asegurando que todo había comenzado como una cargada. "Te voy a decir una cosa, antes de que me digas algo... pero te estoy cargando. No te bancás un chiste, qué te pasa a vos", sostuvo.

Sin embargo, para Lussich el planteo no sonó para nada amistoso. "Si estás enojado, vamos a hablar mal eh. Si a mí me estás diciendo quién me creo que soy, a quién le gané, ya me planteás mal, ya me arrancás mal", le respondió. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del enfrentamiento. Mientras algunos usuarios respaldaron al actor por enfrentar a quienes cuestionaron su trabajo, otros consideraron que reaccionó de manera exagerada frente a críticas habituales de Lussich.