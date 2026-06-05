Quién es Viru, el gran amor del Indio Solari: la mujer que lo acompañó durante más de 40 años

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción entre millones de fanáticos que comenzaron a repasar la vida y la trayectoria de una de las figuras más influyentes del rock argentino. En ese recorrido volvió a aparecer un nombre clave de su historia personal: Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, la mujer que lo acompañó durante más de cuatro décadas lejos de los escenarios y de la exposición pública.

Mientras el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era ovacionado por multitudes, Viru permanecía a su lado, pero lejos de los reflectores. La historia de amor comenzó en 1981 , cuando ambos se conocieron en los primeros años de la banda que con el tiempo se convertiría en un fenómeno cultural capaz de trascender generaciones.

Murió el Indio Solari

A diferencia de muchas parejas vinculadas al mundo artístico, siempre eligieron mantener un perfil bajo. Con el paso de los años construyeron una relación sólida, marcada por la discreción y el compañerismo, una decisión que el propio Solari defendió durante toda su vida.

Fruto de ese amor nació Bruno Solari, el único hijo de la pareja, en el año 2000. La llegada de su hijo fortaleció aún más un vínculo que ya llevaba casi dos décadas. Aunque Viru nunca buscó protagonismo ni brindó entrevistas públicas, estuvo presente en cada etapa de la vida del músico, acompañándolo siempre desde las sombras.

Viru y el Indio Solari: el amor incondicional que atravesó más de 40 años de vida

Durante los últimos años, atravesados por el diagnóstico de Parkinson que obligó al artista a alejarse de los escenarios, Virginia se convirtió en uno de sus principales sostenes afectivos y familiares. Juntos eligieron construir una vida tranquila en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, lejos del ruido mediático que históricamente rodeó al cantante.

Aunque pocas veces trascendieron detalles de su intimidad, Viru compartió tiempo atrás un mensaje que permitió conocer la profundidad de una historia de amor que superó los 40 años: "Nos conocimos promediando el verano del año '81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo ", escribió.

El Indio Solari junto a su familia

Mientras el el cantante se transformaba en una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional, Viru eligió escribir su propia historia junto a él desde la intimidad, la lealtad y la discreción.

Por eso, tras la muerte del Indio Solari, su nombre volvió a cobrar protagonismo entre los seguidores que buscan recordar al hombre detrás del mito. La compañera incondicional que compartió más de cuatro décadas de amor, familia y vida junto a una de las leyendas más importantes de la música argentina.