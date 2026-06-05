El Indio Solari murió pero su legado seguirá vivo: se viralizan sus discursos políticos más comprometidos

Este viernes, el rock argentino amaneció de luto con la confirmación de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años. La noticia generó una profunda conmoción entre generaciones de seguidores que, durante décadas, encontraron en sus canciones una forma de interpretar la realidad social, política y cultural del país.

Entre las múltiples muestras de afecto y homenajes que surgieron tras conocerse su fallecimiento, volvió a cobrar especial relevancia la extensa entrevista que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota concedió a Pedro Rosemblat en Gelatina, en octubre de 2024.

A los 77 años, murió el Indio Solari

Aquella conversación, de más de una hora de duración, terminó convirtiéndose en un documento histórico. Alejado de los escenarios y de las apariciones públicas frecuentes, Solari reflexionó sobre la vejez, el Parkinson, la política, la música actual y el vínculo inquebrantable que construyó con su público a lo largo de más de cuatro décadas.

Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando se refirió al lugar de las mujeres dentro de la industria musical: "Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Están haciendo cosas muy buenas . Aunque el medio sigue siendo bastante machista, las mujeres están abriendo camino en el rock", sostuvo.

Su reconocimiento hacia las artistas mujeres no era nuevo. En una entrevista anterior, Solari elogió el trabajo de Lali Espósito luego de escuchar su versión de Vencedores vencidos. "Le presté atención en función de que cantó 'Vencedores vencidos' y encontré que había una artista también", comentó. Además, destacó que "no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba también vale artísticamente", aun cuando se desempeñe en un género musical diferente.

Durante el mano a mano con Rosemblat, el Indio también dejó una fuerte definición sobre la situación política del país y el gobierno de Javier Milei: "Este presente está bastante jodido. Las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara", expresó, en una de las frases más resonantes de aquella entrevista.

El Indio Solari había destacado el talento de Lali Espósito

Sin embargo, ese no fue el único gesto público de Solari en favor de las luchas feministas. En agosto de 2018, en pleno debate por la legalización del aborto, la revista La Garganta Poderosa publicó una histórica portada con el músico en primer plano, luciendo el pañuelo verde y acompañando la consigna con una firma de puño y letra: " Que sea ley ".

Días antes, el cantante había manifestado su postura sobre el tema con una reflexión contundente: "Tiene que ser legal para que las mujeres no corran riesgos, como cuando tienen que ser atendidas por una señora del barrio, con un perejil y un alambre. ¿Quién puede tolerar eso?".

Indio Solari

La mirada del Indio sobre las mujeres también atravesó buena parte de su obra artística. En muchas de sus canciones aparecen figuras femeninas marcadas por la exclusión, la precariedad y el cansancio social. Personajes como los de "La piba del Blockbuster" o "Una piba con la remera de Greenpeace" retratan a jóvenes trabajadoras, agotadas por la rutina y en búsqueda de una vida mejor. Son mujeres que cargan con las desigualdades de su tiempo, pero que conservan intacto el deseo de libertad.

Esa sensibilidad también quedó reflejada en sus intervenciones públicas. Durante un recital en Junín, en 2011, luego de interpretar "La murga de la virgencita", se refirió al caso de Candela Rodríguez, la niña de 11 años secuestrada y asesinada en Hurlingham. "Cuidemos a nuestras pibas, las nenitas del barrio; la prostitución es una elección de los adultos", expresó ante miles de personas.

El Indio Solari

A lo largo de los años, el Indio Solari también reflexionó sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En distintas entrevistas sostuvo que la masculinidad suele construirse como un estatus que los hombres temen perder, mientras que la experiencia femenina se desarrolla desde otros lugares, muchas veces más ligados a la autenticidad y la resistencia.