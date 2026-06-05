Conmoción y misterio en Parque Leloir: la inesperada muerte del Indio Solari y las dudas que intenta despejar la Justicia

La muerte de Carlos "El Indio" Solari sacudió este viernes al país. A los 77 años, el emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir, en una escena que todavía es materia de investigación judicial y que dejó sumidos en la tristeza a miles de seguidores. Las primeras versiones comenzaron a circular cerca de las 9 de la mañana, cuando vecinos y allegados advirtieron la presencia de patrulleros y efectivos policiales en la puerta de la casa ubicada sobre la calle Rubén Darío al 4200. Apenas unos minutos después, la noticia ocupaba las placas rojas de todos los canales de televisión: "A los 77 años, murió Carlos 'El Indio' Solari, el emblemático líder de Los Redondos".

La mansión del Indio Solari en Parque Leloir

Según trascendió, el músico fue encontrado alrededor de las 8 de la mañana por su cuidadora, quien al llegar a la vivienda para iniciar su jornada laboral lo halló desvanecido en las cercanías de una pileta cubierta y climatizada que formaba parte de la propiedad. De inmediato dio aviso al servicio de emergencias privado, cuyos médicos constataron que el artista ya había fallecido. La situación abrió una investigación encabezada por la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se trasladó al lugar junto a peritos de la Policía Científica bonaerense para intentar reconstruir qué ocurrió durante la noche.

El parte difundido por la Fiscalía General de Morón precisó: "En la fecha se tomo conocimiento siendo la hora 8.30 aproximadamente que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, pdo d Ituzaingó, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari, su cuerpo fue hallado en circunstancias en q estaba en cercanías de una pileta interna d su domicilio, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante el llamado de su cuidadora, quien arribo al domicilio a la hora 8 en que comenzaba su actividad allí".

El comunicado agregó que el fiscal Rivero convocó a los especialistas de Policía Científica y ordenó una autopsia médico-legal "con el objetivo de establecer las causas de la muerte", remarcando que "se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar". Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, por ahora, no existen indicios de participación de terceras personas y describieron el episodio como una "desgracia". Los investigadores intentan determinar si Solari sufrió una caída accidental o si se descompensó mientras utilizaba la piscina.

La casa del Indio Solari en Parque Leloir

El dato adquiere especial relevancia porque el músico padecía Parkinson desde hacía años y tenía indicaciones de no utilizar la pileta sin asistencia. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, habría ingresado durante la noche cuando se encontraba solo. La noticia adquiere una dimensión aún más dolorosa al recordar las propias palabras del artista cuando hizo pública su enfermedad. En un multitudinario recital realizado en Tandil en 2016, frente a unas 150 mil personas, había confesado: "Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones. Pero acá estamos".

Meses después profundizó sobre el impacto del diagnóstico: "Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar". Durante los últimos años, Solari había adaptado su hogar para enfrentar las dificultades físicas que le generaba la enfermedad. En distintas entrevistas contó que practicaba hatha yoga y que había incorporado una piscina terapéutica para aliviar los síntomas. "Porque realmente lo que yo estoy necesitando es contrarrestar el problema que tengo", explicó en una de aquellas conversaciones.

Incluso, en una entrevista más reciente, describió con orgullo el refugio que había construido en Parque Leloir: "Este es un pequeño resort que me hice para mí mismo, con el estudio y la pileta con agua termal para hacerme la cura que no sabía que iba a necesitar". Mientras peritos, agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y efectivos de tránsito trabajaban en el lugar, la zona comenzó a transformarse en un escenario de despedida popular. Decenas de fanáticos se acercaron a las inmediaciones de la vivienda para rendir homenaje al hombre que marcó a generaciones enteras con sus canciones.

La casa del Indio Solari en Parque Leloir

Tras varias horas de pericias y luego del despliegue de un amplio operativo policial que incluyó cortes de tránsito en las calles aledañas, el cuerpo del músico fue retirado de la vivienda y trasladado a la morgue de Ituzaingó, donde se realizará la autopsia que permitirá conocer las causas exactas de su fallecimiento.