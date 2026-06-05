Se filtró qué hizo el Indio Solari en su última noche con vida: el ritual contra el Parkinson

Este viernes, el mundo de la música perdió a uno de sus más grandes exponentes. Carlos Alberto "Indio" Solari, el alma detrás de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de sus seguidores y en la historia del rock nacional.

Según trascendió, su última noche en este mundo, el Indio vivió momentos de aparente calma, compartió una cena tranquila con su familia y luego se metió en la piscina, como tantas otras veces. Cabe destacar, que por su mal de Parkinson, esta actividad era habitual para calmar sus dolores.

Indio Solari

Pero esa rutina cotidiana se convirtió en el preludio de una despedida que nadie esperaba, aunque muchos temían. Su familia, siempre cerca, fue quien dio aviso al 911 tras la descompensación del artista. La Fiscalía N° 2 de Ituzaingó tomó intervención en el caso.

En las horas posteriores a la noticia, los alrededores de su casa se llenaron de seguidores que buscaban rendirle un último homenaje y hasta ahora, se siguen acercando.

Así es la casa donde vivía el Indio Solari

El Indio había enfrentado su fragilidad física con la misma entereza que caracterizó su carrera. Desde que le diagnosticaron Parkinson hace diez años, nunca escondió la enfermedad ni dejó de compartir su música con quienes lo seguían.

Con su habitual ironía, había dicho frente a una multitud en Tandil: "Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida", dijo durante el 12 de marzo de 2016 ante 150.000 personas en el Hipódromo de Villa Aguirre, Tandil.

Así es la casa donde vivía el Indio Solari

Hace apenas dos meses, los rumores sobre un supuesto ACV empezaron a angustiar al público que lo seguía e incluso desde las redes sociales se empezaron a deslizar rumores sobre la desmejoría de la salud del artista. Sin embargo, su esposa Virginia Mones Ruiz (con quien estaba casado desde 1988) desmintió las versiones con firmeza, asegurando que su salud estaba estable. Pero como tantas veces cantó el propio Indio, la vida tiene sus propios ritmos y misterios.

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949 y desde entonces marcó un camino único en la música nacional. Su infancia en La Plata lo llevó a conocer a Skay Beilinson, con quien formaría Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, una banda que redefinió el rock argentino y se convirtió en una religión para miles. Más tarde, con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, continuó alimentando ese vínculo especial con su público.

El Indio Solari en su casa

Hoy, el silencio pesa más que nunca en Parque Leloir y en los corazones de quienes lo consideraban un músico pero también un poeta, un guía y sobre todo un símbolo de resistencia. El Indio Solari se despide, pero en su casa ya se acumulan los fanáticos que de a uno llegan con el corazón en la mano para despedir al más grande de la música argentina.