Mar del Plata se prepara para recibir este martes una nueva edición de La Derecha Fest, un evento que promete ser el Woodstock de los libertarios, pero con menos flores y más consignas antiderechos. Como si fuera una feria medieval, el festival reunirá a una galería de personajes que parecen haber salido de un casting para una película distópica. Y, como en toda buena tragicomedia, el protagonista será el líder de las fuerzas del cielo, Javier Milei, quien se encargará de cerrar la jornada con su ya clásico repertorio de gritos, citas bíblicas y chistes incómodos.

El escenario elegido para esta epopeya conservadora será el Horizonte Club de Playa, al sur de Punta Mogotes. Entre luces, música y alguito para tomar, los organizadores prometen una experiencia "festiva" para sus seguidores. Nicolás Márquez, biógrafo oficial de Milei y uno de los cerebros detrás del evento, describe el encuentro como "una especie de CPAC, pero con una impronta más festiva"... Porque si algo caracteriza a la ultraderecha es su capacidad para convertir discursos xenófobos en fiestas temáticas. Márquez, quien se ganó su lugar en el podio de los polémicos tras calificar al colectivo como "insanos" e "invertidos", asegura que el evento será un espacio para reforzar la épica libertaria.

Así será La Derecha Fest 2026

El festival contará con una alineación de oradores sacados de una película de distópicos freaks. Entre ellos destaca Lilia Lemoine, influencer libertaria y legisladora oficialista, conocida por su habilidad para convertir discursos conservadores en trending topics. Lemoine, quien parece tener más actividad en redes sociales que en la vida real, será una de las conductoras del evento junto a Sergio "Troco"Figliuolo, otro legislador libertario que se especializa en aparecer en medios tradicionales para repetir consignas contra el feminismo y el aborto.

La primera oradora será Patricia Soprano, empresaria marplatense y ferviente defensora del conservadurismo más rancio. Soprano se presenta como "abogada, docente y emprendedora", aunque su verdadera especialidad parece ser la fabricación de frases antiderechos como: "Poner la patria ante todo, defender la familia, la libertad individual y tener una fe en Cristo bien firme", una declaración que suena más a manual de catequesis que a propuesta política.

Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata y actual senador bonaerense del Pro, aportará el toque político al evento. Montenegro, conocido por su capacidad para sellar alianzas electorales con La Libertad Avanza mientras repite consignas como "kirchnerismo nunca más", intentará convencer al público de que Mar del Plata es la ciudad del sí... siempre y cuando ese "sí" no implique derechos sociales ni regulaciones estatales.

Gabriel Ballerini, ex pastor evangélico y activista religioso durante el debate por el aborto en 2018 y 2019, también tendrá su momento en el escenario. Ballerini es famoso por su mantra: "La batalla es espiritual. La batalla es cultural. Pero también es electoral".

Finalmente, los pesos pesados Agustín Laje y Nicolás Márquez cerrarán la ronda de discursos antes de que Milei tome la palabra. Laje, conocido por sus libros llenos de diatribas contra el feminismo y su habilidad para convertir ideas retrógradas en bestsellers, compartirá escenario con Márquez, quien además de ser biógrafo oficial del Presidente es autor de La revolución que no vieron venir.

Después de cerrar la jornada cerca de las 23, Milei se dirigirá al teatro para asistir al espectáculo de su expareja Fátima Flórez para seguir fingiendo demencia como si el país no estuviera viviendo la crisis financiera más grave desde el retorno de la democracia.

Fátima Flórez y Javier Milei

Entre bandas en vivo, videos con mensajes contra el socialismo y referencias internacionales que incluyen guiños a Donald Trump, celebraciones sobre el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas especiales yankees, La Derecha Fest promete ser un espectáculo digno de análisis sociológico.