Milei en Mar del Plata: las imágenes en redes que debilitaron la puesta en escena del Tour de la Gratitud

En el marco del Tour de la Gratitud, una iniciativa para agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones de medio término, el presidente de la Nación, Javier Milei, estuvo en Mar del Plata y expuso el fuerte apoyo de grupos de vecinos que se acercaron a su "caravana". Sin embargo, las cámaras de los medios no alineados con la pauta oficial y la viralización en redes sociales expuso un escenario bastante diferente, con cánticos en contra del mandatario y reclamos precisos por su perfil "vende patria".

La campaña de prensa para acreditar un apoyo a Milei entre la población y cuando sale a la calle contó con una convocatoria en particular para que los medios más afines registren la puesta en escena de apoyo oficialista. Allí el presidente agradeció que, tras el "traspié" de las elecciones bonaerenses de septiembre, en la sección en la que se encontraban ganaron. "Fue la base de la reconstrucción para el triunfo en octubre", destacó.

La ciudad de Mar del Plata.

"Por eso también quiero darle las gracias por habernos acompañado. Porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros", celebró Milei, rodeado de sus simpatizantes que organizadamente había ido a cercarlo y simular un escenario sin vecinos críticos en sus alrededores.

Milei aprovechó la supuesta caravana de agradecimiento para remarcar los hitos de su agenda parlamentaria. "Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables", destacó, en el marco de una reforma laboral que plantea el regreso a situaciones del trabajo más parecidas a las del siglo XIX que el XXI.

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei, ¿se repetirá la escena en MDQ?

La puesta en escena

Lo cierto es que algunos canales de televisión fueron hasta el hotel Hermitage local y registraron las protestas de vecinos que fueron a manifestar su rechazo. Allí los testimonios de muchos jubilados y trabajadores fueron muy críticos con la figura presidencial y rechazaron con dureza la presencia de Miliei.

A su vez un video se viralizó desde arriba a partir de un registro completamente diferente de lo sucedido con Milei en Mar del Plata. "Tuvo que meter la camioneta dentro del Hermitage, hacer un cordón ahí, otro cordón allá, porque lo están puteando por todos lados. Desde la gente que no puede pasar acá hasta la gente que está ahí", relató quien filmó el operativo y la protesta.

Tras eso empezaron a cantar alrededor del mandatario en un estilo más de cancha. "¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!", lanzaron. Quien filmaba todo desde detrás de cámara dejó un duro pronóstico respecto al economista libertario. "No va a poder caminar de por vida en la Argentina este vende patria", auguró. El video pega un salto y va derecho a la salida de Milei, apurado para evitar que se vean imágenes de cómo se fue. "Ese es nuestro presidente. Como un cagón se va, con el pañal lleno de mierda", cuestionó el autor del video, en referencia a las distintas oportunidades en las que se lo acusó de usar esas prendas de seguridad.

Manifestantes repudiaron a Javier Milei en el marco de su visita a Mar del Plata.

Los cánticos contra Milei se repitieron. "¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!", se escuchaba. En el medio, algunas acusaciones sueltas más como un "¡traidor!" que gritaron desde la multitud. El tono de cancha llegó hacia el final, cuando se entonó el ya famoso: "¡Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei!".

Martes cholulo

En la caravana presidencial, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, reveló que Milei participará mañana de una actividad en la playa. Se trata del evento de "La Derecha Fest", que vendieron como "el evento más antizurdo del mundo". Allí estará desde las 19:30 en el balneario Horizonte, rodeado de las fuerzas del cielo para evitar que las voces críticas se agolpen.

Javier Milei irá al teatro a ver a su ex pareja Fátima Flórez.

Pero eso no será todo el martes cholulo del presidente. En ese contexto, a la noche irá a ver a su ex pareja Fátima Florez al teatro, para ver su obra "Fátima Universal", en el teatro Roxy de Mar del Plata, donde la imitadora hace temporada durante este verano. Desde la comunicación presidencial también vendieron la visita como parte del Tour de la Gratitud.

Lo cierto es que mientras las funciones suelen ser a las 22, por este caso especial este martes se hará a las 21, para poder contar con la presencia del mandatario. "Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades", detalló la humorista, quien además adelantó que habrá "guiños a la realidad" por su presencia en el espectáculo que encabeza.

Yuyito González y Javier Milei cuando todavía eran pareja.

"Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí", pronosticó Florez, la anterior pareja que Milei tuvo antes de estar con Amalia "Yuyito" González.