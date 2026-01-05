ATE se manifestará ante la embestida de Trump contra Venezuela: "La postura de Milei es vergonzosa"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización urgente frente a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. La acción, programada para las 17 horas, surge como respuesta al secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores por parte del gobierno de Donald Trump.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó con contundencia: "Esta invasión tiene un único objetivo y es quedarse con el petróleo de Venezuela. Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y llevar adelante un proceso de privatización de todos los recursos naturales a través de sus empresas norteamericanas, y si es necesario la utilización del ejército para garantizar eso, está decidido a hacerlo. Siempre que hubo una invasión o un ataque norteamericano a cualquier país con la excusa de defender la libertad o la democracia, la finalidad perseguida fue apoderarse del petróleo que estaba en su subsuelo".

Donald Trump secuestró a Maduro

La situación en Venezuela es crítica. Tras el secuestro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró una reunión del Consejo de Ministros en la que se ordenó la creación de una Comisión de Alto Nivel para la liberación de Maduro y Flores, aunque públicamente no pidió por la liberación de Maduro. Esta comisión estará encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto con el canciller Yván Gil y otros altos funcionarios. En palabras del vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, esta medida busca" garantizar la soberanía y la integridad del país" frente a lo que calificó como un acto de "agresión imperialista".

El contexto interno venezolano muestra un país que, pese a las sanciones internacionales y el bloqueo económico, reporta avances significativos. Ñáñez refirió que "durante las recientes navidades la mayoría de los venezolanos pudieron adquirir los productos que necesitaban, con un abastecimiento cercano al 99,5 por ciento de productos nacionales ". Además, destacó el crecimiento económico proyectado por la Cepal y el avance hacia una economía post petrolera.

Reunión de gabinete encabezada por Delcy Rodríguez

Sin embargo, el ataque del pasado 3 de enero dejó heridas abiertas en el país. Durante su intervención, Ñáñez subrayó el valor de los soldados que defendieron la soberanía nacional: "Soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente Nicolás Maduro".

En este marco, las críticas al gobierno argentino no se hicieron esperar. Aguiar calificó como "vergonzosa" la postura del presidente Javier Milei: "Celebra una invasión que consagra una política intervencionista y pisotea la dignidad de nuestro país ".

Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y llevar adelante un... pic.twitter.com/3gTXiiz89k — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 5, 2026

Mientras ATE se prepara para manifestarse en defensa de la soberanía venezolana, Latinoamérica y el mundo son testigos del desarrollo de esta crisis que podría tener profundas implicancias en el equilibrio geopolítico regional. La lucha por los recursos naturales y el destino político de Venezuela están en el centro del debate global y, en Argentina el gobierno de Javier Milei y su alineación política con Donald Trump, dejan mucho que desear.