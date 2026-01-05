Delcy Rodríguez cede ante la presión de Donald Trump y evita pedir por la liberación de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo y actual presidenta interina de Venezuela, optó por no solicitar la liberación de Nicolás Maduro en sus más recientes declaraciones públicas. Este acto es una clara señal de alineamiento con las exigencias de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, quien en las últimas horas bombardeó el país caribeño y secuestró al presidente.

El pasado domingo 4 de enero, Rodríguez presidió su primera reunión de gabinete en el Palacio de Miraflores, en un intento por mostrar estabilidad en un contexto político marcado por la incertidumbre y el escrutinio internacional.

Delcy Rodríguez

Tras el encuentro, la mandataria interina compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó: "Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

La omisión de cualquier mención a la liberación de Maduro, quien permanece detenido tras los últimos acontecimientos políticos, despierta especulaciones sobre un posible cambio de postura por parte de Rodríguez. En su mensaje, también hizo un llamado directo a Donald Trump: "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida".

Esta declaración podría ser una estrategia para ganar tiempo y garantizar una "transición segura", tal como se lo exigen desde Washington. Incluso, Trump no tardó en responder en una entrevista con The Atlantic, donde afirmó que Rodríguez estaba "cooperando", pero advirtió que enfrentaría "un precio muy alto" si no cumplía con lo que se espera de ella.

Delcy Rodríguez, abogada y diplomática nacida en Caracas en 1969, fue una figura prominente del chavismo durante años. Ocupó cargos de alta relevancia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, incluyendo el de vicepresidenta ejecutiva desde 2018. Su trayectoria incluye roles como ministra de Economía y Finanzas, canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, su reciente disposición a trabajar con Estados Unidos marca un punto de inflexión en su carrera política.

Reunión de gabinete encabezada por Delcy Rodríguez

En sus propias palabras, Delcy Rodríguez concluyó su mensaje con un tono conciliador: "Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro". No obstante, su silencio sobre Nicolás Maduro es un gesto hacia Donald Trump y una aceptación tácita del nuevo panorama político.