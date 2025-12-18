Big Bang! News
Más
Show
Paso importante

Lizy Tagliani logró la adopción plena de su hijo Tati

La conductora recibió la sentencia de adopción plena y ya es oficialmente la mamá de Tati.

18 Diciembre de 2025 13:33
Lizy Tagliani
Lizy Tagliani

Si bien fue un año difícil para Lizy Tagliani con el golpe judicial contra Viviana Canosa, en las últimas horas recibió una de las noticias más esperadas en relación a la adopción de su hijo, Tati. La humorista vive un momento de absoluta felicidad: la Justicia dictó la sentencia de adopción plena de Tati, el nene que cría junto a su pareja, Sebastián Nebot, y con quien construyó una familia cariñosa desde hace tiempo.

Lizy Tagliani y Sebastián ya son los padres legales de Tati
Lizy Tagliani y Sebastián Nebot ya son los padres legales de Tati

Con la resolución ya firme, el vínculo familiar se consolida legalmente y el pequeño pasará a contar con todos los derechos y garantías establecidos por la ley. Además, Tati llevará el apellido de su papá, Sebastián. La noticia fue anunciada por Ángel de Brito, primero a través de su cuenta en X y luego en el ciclo LAM, donde informó: "Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot".

La confirmación del fallo se transformó rápidamente en una ola de mensajes de cariño y felicitaciones en redes sociales para Tagliani, quien en varias ocasiones había expresado públicamente su profundo deseo de convertirse en madre y formar una familia estable. Este paso legal representa un hito para la pareja y marca el cierre de un proceso judicial y administrativo que incluyó evaluaciones, informes y trámites, pero que finalmente culminó con una resolución a favor de la familia de Lizy Tagliani que ya vivía en torno al amor y cuidado diario de Tati.

Milei volvió a atacar a Lali Espósito y convirtió la "batalla cultural" en un show de descalificaciones: "Es una MUNIPA"
Lee también

Soltar es crecer Milei volvió a atacar a Lali Espósito y convirtió la "batalla cultural" en un show de descalificaciones: "Es una MUNIPA"

Lizy Tagliani Sebastián Nebot Tati

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10