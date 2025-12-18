Peter Lamelas tildó de "comunista" a China pero no se animó a opinar sobre el Chiqui Tapia: "No sé lo suficiente"

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ofreció declaraciones en su primera entrevista desde su llegada al país, dejando en claro las relaciones carnales de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei: "Los Estados Unidos apoyan a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente"

Es en este contexto que brindó una entrevista a Infobae donde aseguró que "el presidente Trump piensa que Milei es amigo de él. Y Milei se siente amigo del presidente, eso seguro. Pero más que eso, el pueblo de los Estados Unidos es amigo del pueblo argentino". Además, tomó una tibia postura respecto a la relación comercial con China y hasta se animó a opinar sobre la AFA y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

Lamelas no escatimó en sus críticas hacia el gigante asiático. En referencia al impacto de China en el Atlántico Sur y Tierra del Fuego, afirmó: " El gobierno chino es un gobierno comunista, no creen en la democracia . Y también los negocios de los chinos [...] están controlados por el Estado, por el Partido Comunista de China. Entonces sí tenemos que hacerle competencia a China y tenemos que estar atentos de lo que está haciendo China no solamente en esta parte del mundo, pero en el mundo entero". Su postura fue contundente: para Estados Unidos, China es una amenaza global que requiere vigilancia constante.

Asimismo, al ser consultado sobre las prácticas comerciales de dumping por parte de plataformas chinas como Temu y Shein, que afectan a empresarios locales, sostuvo: "Yo soy un capitalista. Apoyo los mercados abiertos [...] pero también tenemos que evitar tener una adicción en los materiales que no cuestan mucho, que son cheap, que son basura".

Peter Lamelas, embajador norteamericano: "Quiero recorrer todas las provincias. Aquí no es solamente Buenos Aires, los gobernadores importan"

No obstante, su tono decidido se diluyó al abordar temas relacionados con la AFA y su presidente. Ante la presión mediática que se construyen bajo las sospechas de irregularidades que podrían complicar el camino de la Selección Argentina hacia el Mundial 2026, Lamelas se limitó a decir: "Yo estoy un poquito atento de eso, pero verdaderamente no sé lo suficiente para dar una opinión ".

Tampoco se animó a entrometerse cuando se mencionó la visita de Tapia a Mar-a-Lago y su foto con Donald Trump. Lamelas respondió con un comentario trivial: "Seguro que hay muchas fotos en Mar-a-Lago. Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto [...] eso no significa nada".

Peter Lamelas presenció la llegada de los F-16 de Luis Petri

Peter Lamelas no dudó cuando le preguntaron sobre la situación política en Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro: "Yo sé que los argentinos y los estadounidenses tienen eso en común: queremos la democracia en Venezuela, queremos que el narcotráfico pare, queremos que el narcotraficante, narcoterrorista Nicolás Maduro deje el poder y se respete la democracia. Y vamos a ver si los dos (países) podemos trabajar para ver ese éxito un día".