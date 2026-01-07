Bullrich deja ¡afuera! a los Menem y a Caputo de la discusión de la reforma laboral: abre diálogo con la CGT

El debate por la reforma laboral se perfila como uno de los temas más candentes del inicio del año legislativo 2026. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, confirmó que el Gobierno está dispuesto a negociar con la Confederación General del Trabajo (CGT) para introducir modificaciones al proyecto que ya se encuentra en el Senado. Sin embargo, dejó en claro que estas negociaciones no incluirán a figuras clave del oficialismo como Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem o Santiago Caputo.

"Sí, por supuesto; el objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios", afirmó Bullrich en diálogo con Infobae. La senadora también anunció que el 16 de enero comenzará a trabajar una comisión técnica liderada por su asesora Josefina Tajes para analizar las observaciones presentadas por la CGT y sectores empresariales. El objetivo es lograr que el proyecto sea debatido en el recinto el 10 de febrero .

El Congreso estará que arde durante el primer mes del 2026

Bullrich enfatizó que el diálogo con la CGT debe estar orientado a generar un cambio real en el mercado laboral argentino, que describió como "destruido desde hace muchísimos años": "Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. Eso es lo único que nosotros decimos", expresó.

La senadora destacó que las negociaciones deben incluir temas como los juicios laborales y las contingencias legales que enfrentan las empresas. Según Bullrich, estos son aspectos fundamentales para fomentar la creación de empleo formal y reducir el trabajo informal: "Si ellos quieren cuidar el empleo y quieren que haya menos empleo en negro, más empleo en blanco y más empleo formal, tienen que ayudar a que las cosas se puedan cambiar. Así que, dispuestos al diálogo, sí. En condiciones de cambio, no de continuidad ", subrayó.

Argüello, Sola y Jerónimo de la CGT

Respecto a las cuotas sindicales, un punto controvertido dentro del proyecto, Bullrich señaló: "Lo que más nos interesa es la creación de empleo; entonces, si el sindicalismo está dispuesto a acompañar una ley donde se resuelva el problema de los litigios, se vuelva a la Ley de Contrato de Trabajo en serio en las indemnizaciones... Si entienden todo eso, en cualquier convenio colectivo las partes podrán acordar una cuota, pero será en el marco de un acuerdo global".

Bullrich también fue categórica al descartar la participación de interlocutores tradicionales del oficialismo en las negociaciones con la CGT. "Hasta ahora, ellos (por los sindicalistas) han venido al Senado y vamos a seguir hablando en el Senado porque acá hay que ir tomando posiciones de varios sectores para llegar a votar la ley", afirmó.

La CGT organizó una movilización en contra de la reforma laboral

El tiempo apremia y el sector del sindicalismo de la CGT se organiza en torno a esta discusión que será fundamental para el futuro de la clase trabajadora argentina. Por el otro lado está Patricia Bullrich que se convenció que defiende a capa y espada el proyecto libertario. El camino de la reforma laboral recién empieza.