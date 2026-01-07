Big Bang! News
Trump anunció que Estados Unidos se quedará con 50 millones de barriles de petróleo venezolano

Sucedió tras la captura de Maduro.

07 Enero de 2026 10:06
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración ha llegado a un acuerdo con el gobierno provisional de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, para la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad. Este pacto tiene lugar apenas días después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas, que dejó un saldo de más de cincuenta muertos.

La noticia fue confirmada por Trump a través de su red social Truth Social, donde señaló: "Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionados, a Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos". Además, el mandatario destacó que el crudo venezolano es "petróleo de alta calidad y autorizado en los Estados Unidos".

El acuerdo se produce en un contexto extremadamente complejo para Venezuela, que enfrenta dificultades significativas para almacenar y exportar su producción petrolera debido a la falta de infraestructura adecuada y años de sanciones internacionales. Según Bloomberg, el volumen comprometido por Caracas representa entre 30 y 50 días de producción petrolera venezolana, una cifra significativa considerando que el país sudamericano posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Sin embargo, su capacidad productiva se encuentra muy por debajo de su potencial.

Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro, mostró disposición para colaborar con Washington aunque todavía sostienen el modelo de gobierno chavista. La Administración Trump la reconoció inmediatamente como su interlocutora legítima y ha solicitado "acceso total" a los recursos energéticos del país. Según declaraciones oficiales, Rodríguez estaría trabajando en una agenda conjunta con Estados Unidos, aunque ha reiterado la necesidad del regreso del presidente Maduro.

Por su parte, el Departamento de Energía estadounidense, bajo la dirección del secretario Chris Wright, será el encargado de coordinar la extracción y transporte del crudo venezolano hacia los muelles de descarga en Estados Unidos. Sin embargo, aún no se ha especificado un cronograma exacto para la entrega del petróleo.

Este acuerdo también ha despertado el interés de grandes petroleras estadounidenses como Chevron ExxonMobil, quienes ven en esta operación una oportunidad para revitalizar sus negocios y asegurar el acceso a crudo venezolano de alta calidad.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro político y económico de Venezuela bajo el liderazgo provisional de Delcy Rodríguez y el impacto que esta transacción tendrá tanto para los venezolanos como para las relaciones bilaterales entre ambos países. Por ahora, mientras Donald Trump celebra desde Washington un acuerdo estratégico para su seguridad energética, en Venezuela persisten las rencillas tras el abrupto secuestro de Nicolás Maduro.

