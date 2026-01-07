Deuda para pagar deuda: Caputo arregló un préstamo de USD 3.000 millones con seis países

El Gobierno argentino comandado por el presidente Javier Milei y su mano derecha, el ministro de Economía Luis Caputo concretó un nuevo préstamo internacional de 3.000 millones de dólares para hacer frente a un vencimiento de deuda de 4.200 millones que debía ser saldado este viernes.

La operación, denominada REPO, fue anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y consiste en la entrega de bonos BONARES 2035 y 2038 como garantía a cambio de dólares que ingresan a las reservas. Sin embargo, esta maniobra financiera preocupa y plantea dudas sobre la sostenibilidad económica del país y el costo que representará esta decisión a largo plazo.

Luis Caputo

Según el comunicado oficial del BCRA, la transacción se realizó con "seis bancos internacionales", bajo una tasa de interés equivalente al índice SOFR más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo anual del 7,4%.

Aunque el Gobierno logró cubrir el vencimiento sin una caída significativa en las reservas, esta estrategia no deja de ser una solución temporal que refuerza el modelo ya tradicional de Caputo que se basa en contraer deuda para pagar deuda.

El comunicado del BCRA

El contexto actual no es alentador. Los bonos usados como garantía son parte de la reestructuración realizada en 2020 por el entonces ministro Martín Guzmán, quien renegoció los compromisos adquiridos durante el gobierno de Mauricio Macri, donde cabe aclarar, Caputo era ministro de Economía.

Ahora que Toto volvió al poder, recurre nuevamente a herramientas financieras que comprometen el futuro. Este ciclo interminable de endeudamiento termina generando un incremento en los costos financieros que recaen directamente sobre las próximas generaciones.

Luis Caputo y Mauricio Macri

La operación REPO de Luis Caputo evidencia la falta de alternativas viables para acceder a financiamiento. Con reservas limitadas y sin posibilidades de obtener nuevos préstamos del Tesoro estadounidense, el Gobierno optó por esta vía, que aunque efectiva en el corto plazo, incrementa la presión sobre las finanzas públicas.