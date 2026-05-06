Lijo avanza sobre el círculo de Adorni: ordenó revisar las llamadas de Marcelo Grandio por los contratos con la TV Pública

La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, uno de los hombres más cercanos al funcionario libertario, en el marco de la causa que investiga posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión judicial apunta directamente al entramado de vínculos entre Grandio, su productora ImHouse y la TV Pública, un organismo que depende de la estructura comunicacional controlada por la Jefatura de Gabinete.

La medida también alcanza a Horacio Silva, titular de la firma que consiguió millonarios contratos con Radio y Televisión Argentina durante la gestión libertaria. Según trascendió, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) revisará todas las llamadas entrantes y salientes de Grandio y Silva desde enero de 2023. El objetivo será detectar contactos frecuentes y reconstruir posibles nexos con funcionarios públicos en fechas clave, especialmente aquellas vinculadas a la firma de contratos con el Estado.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

La investigación golpea de lleno el discurso público de Adorni. Durante su reciente exposición en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había negado cualquier vínculo contractual entre la TV Pública y Grandio. "No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío", aseguró ante los legisladores. Sin embargo, horas después, la periodista Martina Garbarz difundió cifras que contradijeron esa versión.

En un extenso hilo publicado en X, detalló seis contratos firmados entre RTA e ImHouse por una cifra total de "$97.943.995 + IVA". "Adorni dice que no existen contratos entre la TVP y Manuel Grandio. Existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandio", escribió Garbarz. Los acuerdos bajo investigación incluyen programas radiales, ciclos de entrevistas y producciones de streaming para plataformas digitales de la TV Pública.

Entre ellos aparecen "Giros en Línea Recta", "Enredados" y "La Sala", todos vinculados a contenidos producidos o conducidos por Grandio. Uno de los contratos más observados fue firmado el 27 de agosto de 2024 para el ciclo "Giros en Línea Recta", por diez capítulos y un costo de "$5.883.995 más IVA". Luego hubo renovaciones sucesivas: diez emisiones más "a $900.000 + IVA por capítulo" y posteriormente otras dieciséis entregas "a $1.097.500 + IVA por capítulo".

La causa judicial también investiga transferencias de dinero realizadas por ImHouse a Adorni antes de su desembarco en el Gobierno. Según el expediente que tramita en Comodoro Py, el actual jefe de Gabinete habría recibido pagos por un total de 1.670.900 pesos entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. "No sabemos el motivo del pago. Puede ser que sea algún tipo de contratación laboral de la productora", reconoció una fuente judicial.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

Y agregó: "Lo que sí es una prueba más del estrecho vínculo entre los dos". La secuencia temporal detectada por los investigadores encendió las alarmas: las transferencias cesaron cuando Adorni asumió como secretario de Comunicación y pocos meses después ImHouse comenzó a cerrar acuerdos con medios estatales bajo la órbita del área que él controlaba políticamente.

Pero el expediente no se limita a los contratos. Otro eje sensible es el viaje en avión privado que Grandio compartió con Adorni y su familia hacia Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. Según la documentación incorporada a la causa, la ida costó 4.830 dólares y fue facturada a ImHouse, mientras que el regreso habría sido abonado en efectivo por Grandio por otros 3.000 dólares.

Hasta el momento, según fuentes judiciales, Adorni no presentó comprobantes que acrediten haber pagado su parte de esos vuelos. La causa avanza mientras el Gobierno atraviesa semanas de creciente desgaste político y mediático. Las revelaciones sobre gastos, viajes y contrataciones golpean especialmente a un oficialismo que construyó buena parte de su identidad pública sobre la denuncia de los privilegios de la "casta".